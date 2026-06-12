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คริสผนึกกำลังจิรายุ เอาผิด 157 ชัชชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คริสผนึกกำลังจิรายุ เอาผิด 157 ชัชชาติ

11 มิถุนายน 2569 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และนายคริส โปตระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 17 ตำแหน่ง

ตามรายงานของสำนักข่าวอิศรา ผู้ร้องเห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวอาจขัดต่อมติของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ที่เคยมีคำวินิจฉัยให้ทบทวนกระบวนการแต่งตั้งใหม่ แต่ยังมีการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเดิมในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป จึงเข้าข่ายอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ด้านนายจิรายุ ระบุว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกระบวนการแต่งตั้งดังกล่าวได้ พร้อมเปรียบเปรยว่า "โรงลิเกทำอะไร พระเอกไม่รู้ไม่ได้"

ขณะที่นายคริส โปตระนันทน์ เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ควรได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ และให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ป.ป.ช. โดยยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือข้อสรุปว่ามีผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา

News1 รายงาน