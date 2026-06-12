โจมณฑานี ฟาด! ด้อมพีระพันธ์ก็โดน
11 มิถุนายน 2569 นางสาวโจ มณฑานี ตันติสุข นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ความเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เขียนข้อความว่า
"เวรกรรมกำลังทำงาน ใครที่เคยเอาผมไปแขวน ตอนนี้เค้ากำลังได้รับผลกรรมนั้น ขึ้นภูดูบ้านพระอาทิตย์ VS ติ่งเขากระโดง ดีกว่า"
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ โจ มณฑานี ได้แชร์ภาพโพสต์ดังกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถามกลับ โดยระบุว่า
"ติ่งพี อยากหาแสงจากดาวฤกษ์อันเจิดจ้า ?"
พร้อมตั้งคำถามต่อว่า
"ถามหน่อย กรรมอะไรทำงานคะ? พี่ปอง น้องกบ พี่หนุ่มสันติสุข ท้อปนิวส์ ลุงเปลว จักรวาลด้อมส้ม น้องโบว์ เค้าเจอกรรมอะไรเหรอคะ"
ก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อความวิจารณ์กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองดังกล่าวว่า
"ด้อมพีนี่ก็เลอะเทอะไม่สร่างนะ ตลกจัง"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองของโจ มณฑานี ขณะที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองในโลกออนไลน์ยังคงถูกถกเถียงอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน