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ปฏิบัติการโล้นปริศนา 007 บุรุษกระหายแสง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปฏิบัติการโล้นปริศนา 007 บุรุษกระหายแสง

เรียบเรียงจากการนำเสนอในรายการ "รอบวันทันเหตุการณ์ ภาคเย็น" โดย คุณฟาริดา เหล่าพัชรกุล สถานีข่าว News1

เช้าวันนัดไกล่เกลี่ยคดีระหว่างทราย สมุทร หรือ "ทรายสก๊อต" กับมารดา ที่ศาลแพ่งพระโขนง ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติ

นักข่าวทยอยเดินทางมาปักหลักรอทำข่าว

เจ้าหน้าที่ศาลทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่จะเข้าไปยังพื้นที่ไกล่เกลี่ยอย่างเข้มงวด

ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับคดีก็ทยอยเดินทางมาตามเวลานัดหมาย

ไม่มีใครคาดคิดว่า ในวันนั้นจะมีตัวละครอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามา และกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงมากกว่าตัวคดีเสียอีก

ชายหัวโล้นคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นบริเวณหน้าห้องพิจารณา

ตอนแรกไม่มีใครสนใจ

เพราะในคดีที่เป็นข่าว ย่อมมีผู้คนมากมายเดินทางมาสังเกตการณ์เป็นเรื่องปกติ

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชายคนนี้กลับเริ่มดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตามข้อมูลที่ถูกเล่าในรายการรอบวันทันเหตุการณ์ ภาคเย็น มีการกล่าวอ้างว่า ชายรายนี้พยายามหาทางเข้าไปยังพื้นที่ไกล่เกลี่ย แม้จะไม่ใช่คู่ความในคดี

ความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จ

เจ้าหน้าที่แจ้งชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวอนุญาตเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

เรื่องน่าจะจบลงตรงนั้น

แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่ยอมแพ้

ไม่นานนัก เขากลับมาอีกครั้งพร้อมคำอธิบายใหม่

มีการกล่าวอ้างว่า เขาพยายามแสดงตนว่ามีความเกี่ยวข้องในลักษณะหนึ่งกับฝ่ายกฎหมายของคดี

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนกลับตั้งข้อสังเกตว่า หลายคนในคดีดูจะไม่รู้จักเขา และไม่มีใครสามารถอธิบายสถานะของเขาได้อย่างชัดเจน

เมื่อวิธีนี้ยังไม่เป็นผล เรื่องราวก็เริ่มมีสีสันมากขึ้น

มีผู้เล่าว่า ในความพยายามอีกครั้ง ชายรายดังกล่าวอ้างว่าต้องการเข้าไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กำลังเดินทางมาถึงศาล

และในที่สุด เขาก็สามารถเข้าไปยังพื้นที่ด้านในได้

ตรงนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามมากมาย

เขาเป็นใคร

เขาเข้าไปในฐานะอะไร

เขาได้รับอนุญาตในสถานะใด

และเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงหรือไม่

คำถามเหล่านี้เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

แต่เรื่องยังไม่จบ

เพราะฉากที่หลายคนบอกว่าน่าประหลาดใจที่สุด เกิดขึ้นหลังจากนั้น

ขณะที่กระบวนการไกล่เกลี่ยกำลังดำเนินไป ผู้เกี่ยวข้องภายในห้องกำลังวุ่นอยู่กับเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการ

แต่มีการกล่าวอ้างว่า ชายปริศนารายนี้กลับเดินออกจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่นหลายคน

หากจบเพียงเท่านี้ เรื่องก็คงไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนัก

แต่เมื่อออกมาด้านนอก เขากลับกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชน

ชายคนเดิมเริ่มให้สัมภาษณ์

เริ่มให้ข้อมูล

และเริ่มตอบคำถามเกี่ยวกับคดี

หลายคนที่ติดตามเหตุการณ์ในเวลานั้นถึงกับเกิดคำถามขึ้นพร้อมกัน

"ตกลงเขาเป็นใคร?"

เพราะจากท่าทีและลักษณะการให้ข้อมูล ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า เขาอาจมีบทบาทบางอย่างในฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายคู่ความ

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็เริ่มมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

และยิ่งตรวจสอบ คำถามก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นทนายความในคดี และไม่มีสถานะที่ชัดเจนตามที่หลายคนเข้าใจในช่วงแรก

ขณะเดียวกัน ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำเสนอผ่านการสัมภาษณ์ ก็ถูกโต้แย้งจากอีกฝ่ายว่าอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด

จากเดิมที่ผู้คนจับตาการไกล่เกลี่ยระหว่างแม่กับลูก

จู่ ๆ ความสนใจจำนวนไม่น้อยกลับหันไปอยู่ที่ชายหัวโล้นปริศนารายนี้แทน

โลกออนไลน์เริ่มย้อนดูคลิป

ย้อนดูภาพ

ย้อนดูบทสัมภาษณ์

และย้อนดูเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้ง

คำถามเดิมถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เขาเข้ามาได้อย่างไร

เขาเกี่ยวข้องกับคดีในฐานะใด

เหตุใดจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสื่อ

และเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงเข้าใจว่าเขาเป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมาย

กระทั่งล่าสุด ประเด็นดังกล่าวยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น หลังมีการเปิดเผยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีว่า ได้มีการร้องต่อศาลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง และต่อมาศาลได้มีคำสั่งลงโทษบุคคลดังกล่าวในคดีละเมิดอำนาจศาลแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกับชายปริศนาที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้หรือไม่

แต่เพียงเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้โลกออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้ง

หลายคนเริ่มตั้งคำถาม

หลายคนเริ่มคาดเดา

และหลายคนกำลังรอคำตอบเดียวกัน

หรือว่า บุคคลที่ถูกศาลลงโทษ จะใช่ "โล้นปริศนา 007" ที่กลายเป็นตัวละครเด่นของวันนัดไกล่เกลี่ยครั้งนั้นหรือไม่

คำตอบอาจต้องรอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันข้างหน้า

แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ จากชายที่แทบไม่มีใครรู้จักในช่วงเช้า กลับกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ในช่วงเย็น

และนั่นเอง คือที่มาของฉายาที่ผู้คนในโลกโซเชียลตั้งให้เขา

"ปฏิบัติการโล้นปริศนา 007 บุรุษกระหายแสง"

News1 รายงาน