ปฏิบัติการโล้นปริศนา 007 บุรุษกระหายแสง
เรียบเรียงจากการนำเสนอในรายการ "รอบวันทันเหตุการณ์ ภาคเย็น" โดย คุณฟาริดา เหล่าพัชรกุล สถานีข่าว News1
เช้าวันนัดไกล่เกลี่ยคดีระหว่างทราย สมุทร หรือ "ทรายสก๊อต" กับมารดา ที่ศาลแพ่งพระโขนง ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติ
นักข่าวทยอยเดินทางมาปักหลักรอทำข่าว
เจ้าหน้าที่ศาลทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่จะเข้าไปยังพื้นที่ไกล่เกลี่ยอย่างเข้มงวด
ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับคดีก็ทยอยเดินทางมาตามเวลานัดหมาย
ไม่มีใครคาดคิดว่า ในวันนั้นจะมีตัวละครอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามา และกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงมากกว่าตัวคดีเสียอีก
ชายหัวโล้นคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นบริเวณหน้าห้องพิจารณา
ตอนแรกไม่มีใครสนใจ
เพราะในคดีที่เป็นข่าว ย่อมมีผู้คนมากมายเดินทางมาสังเกตการณ์เป็นเรื่องปกติ
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชายคนนี้กลับเริ่มดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตามข้อมูลที่ถูกเล่าในรายการรอบวันทันเหตุการณ์ ภาคเย็น มีการกล่าวอ้างว่า ชายรายนี้พยายามหาทางเข้าไปยังพื้นที่ไกล่เกลี่ย แม้จะไม่ใช่คู่ความในคดี
ความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่แจ้งชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวอนุญาตเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
เรื่องน่าจะจบลงตรงนั้น
แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่ยอมแพ้
ไม่นานนัก เขากลับมาอีกครั้งพร้อมคำอธิบายใหม่
มีการกล่าวอ้างว่า เขาพยายามแสดงตนว่ามีความเกี่ยวข้องในลักษณะหนึ่งกับฝ่ายกฎหมายของคดี
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนกลับตั้งข้อสังเกตว่า หลายคนในคดีดูจะไม่รู้จักเขา และไม่มีใครสามารถอธิบายสถานะของเขาได้อย่างชัดเจน
เมื่อวิธีนี้ยังไม่เป็นผล เรื่องราวก็เริ่มมีสีสันมากขึ้น
มีผู้เล่าว่า ในความพยายามอีกครั้ง ชายรายดังกล่าวอ้างว่าต้องการเข้าไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กำลังเดินทางมาถึงศาล
และในที่สุด เขาก็สามารถเข้าไปยังพื้นที่ด้านในได้
ตรงนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามมากมาย
เขาเป็นใคร
เขาเข้าไปในฐานะอะไร
เขาได้รับอนุญาตในสถานะใด
และเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงหรือไม่
คำถามเหล่านี้เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แต่เรื่องยังไม่จบ
เพราะฉากที่หลายคนบอกว่าน่าประหลาดใจที่สุด เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ขณะที่กระบวนการไกล่เกลี่ยกำลังดำเนินไป ผู้เกี่ยวข้องภายในห้องกำลังวุ่นอยู่กับเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการ
แต่มีการกล่าวอ้างว่า ชายปริศนารายนี้กลับเดินออกจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนบุคคลอื่นหลายคน
หากจบเพียงเท่านี้ เรื่องก็คงไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนัก
แต่เมื่อออกมาด้านนอก เขากลับกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชน
ชายคนเดิมเริ่มให้สัมภาษณ์
เริ่มให้ข้อมูล
และเริ่มตอบคำถามเกี่ยวกับคดี
หลายคนที่ติดตามเหตุการณ์ในเวลานั้นถึงกับเกิดคำถามขึ้นพร้อมกัน
"ตกลงเขาเป็นใคร?"
เพราะจากท่าทีและลักษณะการให้ข้อมูล ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า เขาอาจมีบทบาทบางอย่างในฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายคู่ความ
แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็เริ่มมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
และยิ่งตรวจสอบ คำถามก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นทนายความในคดี และไม่มีสถานะที่ชัดเจนตามที่หลายคนเข้าใจในช่วงแรก
ขณะเดียวกัน ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำเสนอผ่านการสัมภาษณ์ ก็ถูกโต้แย้งจากอีกฝ่ายว่าอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด
จากเดิมที่ผู้คนจับตาการไกล่เกลี่ยระหว่างแม่กับลูก
จู่ ๆ ความสนใจจำนวนไม่น้อยกลับหันไปอยู่ที่ชายหัวโล้นปริศนารายนี้แทน
โลกออนไลน์เริ่มย้อนดูคลิป
ย้อนดูภาพ
ย้อนดูบทสัมภาษณ์
และย้อนดูเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้ง
คำถามเดิมถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เขาเข้ามาได้อย่างไร
เขาเกี่ยวข้องกับคดีในฐานะใด
เหตุใดจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสื่อ
และเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงเข้าใจว่าเขาเป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมาย
กระทั่งล่าสุด ประเด็นดังกล่าวยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น หลังมีการเปิดเผยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีว่า ได้มีการร้องต่อศาลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง และต่อมาศาลได้มีคำสั่งลงโทษบุคคลดังกล่าวในคดีละเมิดอำนาจศาลแล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกับชายปริศนาที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้หรือไม่
แต่เพียงเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้โลกออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้ง
หลายคนเริ่มตั้งคำถาม
หลายคนเริ่มคาดเดา
และหลายคนกำลังรอคำตอบเดียวกัน
หรือว่า บุคคลที่ถูกศาลลงโทษ จะใช่ "โล้นปริศนา 007" ที่กลายเป็นตัวละครเด่นของวันนัดไกล่เกลี่ยครั้งนั้นหรือไม่
คำตอบอาจต้องรอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันข้างหน้า
แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ จากชายที่แทบไม่มีใครรู้จักในช่วงเช้า กลับกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ในช่วงเย็น
และนั่นเอง คือที่มาของฉายาที่ผู้คนในโลกโซเชียลตั้งให้เขา
"ปฏิบัติการโล้นปริศนา 007 บุรุษกระหายแสง"
News1 รายงาน