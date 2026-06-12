อดีตโฆษกปชป ลั่น ศุภชัยฟ้องใครปมเขากระโดง พร้อมโดดช่วย
ประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงยังคงร้อนแรงในทางการเมือง ล่าสุด นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน หลังมีกระแสข่าวว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
นายเชาว์ระบุว่า สังคมมีสิทธิรับรู้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งถูกตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งด้านข้อกฎหมาย การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง
อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์มองว่า การวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องดังกล่าว หากอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกระทำโดยสุจริต ย่อมเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามกรอบของกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการตรวจสอบเรื่องสาธารณะไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องหวาดกลัว
นายเชาว์ยังกล่าวถึงข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงว่า มีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาจากหลายกระบวนการที่ถูกหยิบยกมาใช้อ้างอิงในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถนำมาถกเถียงและตรวจสอบกันได้ตามหลักวิชาการและหลักกฎหมาย โดยไม่ควรปิดกั้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสาธารณชน
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังแสดงความเห็นว่า บุคคลสาธารณะและพรรคการเมืองย่อมต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้สังคมตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีบทบาททางการเมืองได้
ช่วงท้าย นายเชาว์ประกาศจุดยืนว่า หากมีประชาชน นักกิจกรรม หรือสื่อมวลชนรายใดถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเขากระโดงโดยสุจริต ตนพร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเต็มที่
"หากเป็นการตรวจสอบโดยสุจริตและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ผมพร้อมยืนเคียงข้างประชาชน" นายเชาว์กล่าว
ท่าทีดังกล่าวส่งผลให้ประเด็นเขากระโดงกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง ท่ามกลางการจับตาว่าความเคลื่อนไหวทางกฎหมายและทางการเมืองในเรื่องนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางใดต่อไป
NEWS1 รายงาน