ย้อนรำลึกพระกรุณาธิคุณ "พระองค์ภา" ทรงพระราชทานชื่อ "เสริมบุญ" และ "บารมี" แก่ควายแม่ลูกอ่อนที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
ภายหลังการประกาศข่าวการสิ้นพระชนม์ของ "พระองค์ภา" หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประชาชนจำนวนมากได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนและสรรพชีวิตตลอดพระชนมชีพ
หนึ่งในเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 จากเหตุเพลิงไหม้คอกควายในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ควายเพศเมียตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก ขณะกำลังตั้งท้องแก่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ และมีผู้ร่วมให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา แม่ควายตัวดังกล่าวสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความยินดีของผู้ติดตามข่าวสารในขณะนั้น เนื่องจากทั้งแม่และลูกสามารถมีชีวิตรอดผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายมาได้
ภายหลัง พระองค์ภาทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชทานชื่อแก่ควายทั้งสองตัว โดยทรงตั้งชื่อให้แม่ควายว่า "เสริมบุญ" และพระราชทานชื่อแก่ลูกควายว่า "บารมี" สร้างความปลาบปลื้มแก่เจ้าของควายและประชาชนที่ได้รับทราบข่าวเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องราวดังกล่าวถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในเวลานั้น เพราะสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือแม้แต่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ตลอดพระชนมชีพ พระองค์ภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในหลากหลายด้าน ทั้งงานด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนงานสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
แม้วันนี้พระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้ว แต่พระกรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งความเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนและสรรพชีวิต ยังคงได้รับการจดจำและถูกหยิบยกขึ้นมารำลึกอีกครั้งในห้วงเวลาแห่งความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ
น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ภา ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
News1 รายงาน