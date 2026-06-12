สกสค. สร้างภาพลักษณ์ใหม่
ส่งมอบแบบเรียนครบ 100%
ตอกย้ำความโปร่งใส
หลังจากหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาการจัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือเรียนให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศมักเผชิญทั้งข้อจำกัดด้านเวลา การบริหารจัดการ และเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปีการศึกษา 2569 สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สามารถดำเนินการจัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือเรียนได้ครบถ้วนตามแผน พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณภาครัฐ
นายสุชาติ กลัดสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร องค์การค้าของ สกสค. เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2569 ถือเป็น “ปีแรกในรอบ 5 ปี” ที่กระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่กรณีเดียว นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงการปฏิรูประบบการทำงานอย่างจริงจัง โดยบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เกิดจากการพลิกโฉมระบบการทำงานเชิงรุก โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกระดับประเทศเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันแรกและทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง รวมถึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ที่เข้ามาให้ข้อเสนอแนะและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) ขั้นตอนการจัดพิมพ์ ไปจนถึงขั้นตอนการตรวจรับงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทั้งนี้ สำหรับด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ปัจจุบันองค์การค้าของ สกสค. ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือเรียนให้ครบถ้วน 100% เต็ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการส่งมอบไปยังคลังสินค้าและจุดรับสินค้าต่างๆ เสร็จสิ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่เด็กนักเรียนได้รับหนังสือเรียนเป็นไปตามแผนงานอย่างเรียบร้อย โดยภาคเรียนที่ 1 ได้เร่งรัดการส่งมอบหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สามารถส่งมอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพิมพ์ทุกแห่ง ทำให้ภาพรวมการจัดส่งหนังสือเรียนปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ คือ นางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งได้นำโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนเข้าร่วม “ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง ไปจนถึงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการสามารถเสนอราคาที่สะท้อนจากต้นทุนที่เป็นจริง ทำให้ สกสค. สามารถจัดจ้างได้ในราคาที่เป็นธรรมอย่างสูงสุด โดยปีนี้ราคาที่เสนอมีมูลค่ารวม 754.3 ล้านบาทเศษ ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,010 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดลงได้มากกว่า ร้อยละ 25 ส่งผลให้รัฐบาลและ สกสค. สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินและเงินภาษีประชาชนได้ทันทีถึง 255 ล้านบาทเศษ
การพลิกโฉมการดำเนินงานของ สกสค. ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องงบประมาณแผ่นดินไม่ให้รั่วไหล แต่ผลประโยชน์สูงสุดได้ตกอยู่กับระบบการศึกษาไทยอย่างแท้จริง เพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่นักเรียนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนและทันเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ ช่วยลดภาระและสร้างความอุ่นใจให้กับทั้งสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง จนเกิดกระแสชื่นชมอย่างกว้างขวางจากทุกฝ่ายต่อความสำเร็จ และการปฏิรูปองค์กรในครั้งนี้ของ สกสค.