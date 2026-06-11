ภาวุธแฉ! TH-AI Passport แค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ชี้มีอีกนับสิบโครงการหน้าเดิมประมูล
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาแสดงความเห็นก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยตั้งคำถามถึงความจริงใจของกระบวนการรับฟังความคิดเห็น หลังมีสัญญาณจากผู้บริหารกระทรวงว่าหลายประเด็นอาจไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว
นายภาวุธตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่โครงการเดินหน้าไปมากแล้ว อาจถูกมองว่าเป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมย้อนหลัง มากกว่าการเปิดรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการอย่างแท้จริง พร้อมตั้งคำถามว่า หากไม่สามารถนำข้อเสนอไปแก้ไขได้ การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อะไร
ส.ส.พรรคประชาชนรายนี้ยังวิจารณ์เงื่อนไขใน TOR ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทภายใน 8 ปีที่ผ่านมา โดยมองว่าเป็นเงื่อนไขที่จำกัดผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก ทำให้เหลือผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันเพียงไม่กี่ราย
นายภาวุธกล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงโครงการ TH-AI Passport เท่านั้น แต่เป็นรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่พบในหลายหน่วยงาน โดยอ้างว่ามีโครงการลักษณะคล้ายกันอีกนับสิบโครงการ และมักปรากฏกลุ่มผู้ประกอบการหน้าเดิมหมุนเวียนเข้าร่วมประมูลอยู่เสมอ
“TH-AI Passport เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ถ้าดูแค่โครงการเดียวอาจยังไม่เห็นภาพ แต่เมื่อมองทั้งระบบ จะพบว่ามีโครงการลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก และผู้เข้าร่วมประมูลก็เป็นกลุ่มเดิม” นายภาวุธกล่าว
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางในโครงการดิจิทัล โดยมองว่าอาจมีการใช้บริษัทบางกลุ่มเข้ามาเป็นแหล่งอ้างอิงราคา จนทำให้ต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ควรจะเป็น ก่อนจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นธรรม
นายภาวุธยังใช้คำว่า “กลุ่มทุนสีน้ำเงิน” เพื่ออธิบายเครือข่ายผลประโยชน์ที่ตนเชื่อมโยงกับโครงการลักษณะนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณในกระทรวงดิจิทัลฯ ในปีงบประมาณถัดไป ว่าควรได้รับการตรวจสอบจากสังคมอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นมุมมองและข้อสังเกตจากฝ่ายการเมือง ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ TH-AI Passport ยืนยันมาโดยตลอดว่า การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้
ประเด็นดังกล่าวจึงน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในการถกเถียงระหว่างภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคประชาชน ถึงความโปร่งใสของโครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณภาครัฐในอนาคต
News1 รายงาน