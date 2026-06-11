เพจดังตั้งคำถามสื่อ! ไม่ใช่ทีมทนาย แล้วไปสัมภาษณ์ทำไม?
กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังเพจดัง Drama-addict ออกมาแสดงความเห็นถึงกรณีบุคคลรายหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการพิจารณาคดีระหว่าง “ทราย สก็อต” กับมารดา โดยตั้งคำถามถึงบทบาทและสถานะของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึงกระบวนการคัดเลือกแหล่งข่าวของสื่อมวลชน
Drama-addict ระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับ บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทนายความของฝ่ายมารดา และไม่ใช่ทีมทนายความที่รับผิดชอบคดีดังกล่าว ขณะที่ทนายความตัวจริงของฝ่ายมารดาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแต่อย่างใด
โพสต์ดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า หากบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในคดี หรือไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นทางการ เหตุใดสื่อหลายสำนักจึงเลือกสัมภาษณ์ในฐานะแหล่งข่าวเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม
นอกจากนี้ Drama-addict ยังหยิบยกอีกประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในช่วงที่ผ่านมา คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในคดี โดยระบุว่า การนัดไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นขั้นตอนตามกระบวนการของศาลที่เกิดขึ้นเป็นปกติ มิใช่กรณีที่ฝ่ายจำเลยหรือ “ทราย สก็อต” เป็นผู้ร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยเป็นพิเศษตามที่มีการนำเสนอในบางช่วงก่อนหน้านี้
ความเคลื่อนไหวของ Drama-addict สอดคล้องกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้จากหลายฝ่าย ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมถึงบทบาทของบุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในคดีดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังทำให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบแหล่งข่าวของสื่อมวลชน โดยมีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยมองว่า ในคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม สื่อควรตรวจสอบสถานะและความเกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคดี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในโพสต์ดังกล่าว ขณะที่กระแสตั้งคำถามต่อบทบาทและสถานะของผู้ให้สัมภาษณ์ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์
News1 รายงาน