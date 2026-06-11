ดร.การดี เสนอ 2 ทางเลือก TH-AI Passport ชี้หากเดินหน้าต้องเปิดข้อมูลให้สังคมตรวจสอบ
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดเวที TH-AI Passport Forum เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ท่ามกลางความสนใจของภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชนที่เข้าร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด
ในช่วงการซักถามและแสดงความคิดเห็น ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมเสนอให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สังคมสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างโปร่งใส
ดร.การดี ระบุว่า หน้าที่สำคัญของภาครัฐคือการใช้ภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมมองว่าขณะนี้โครงการมีทางเลือกสำคัญอยู่ 2 แนวทาง คือ เดินหน้าต่อภายใต้เงื่อนไขเดิม ซึ่งอาจต้องเผชิญแรงตรวจสอบและข้อถกเถียงจากสังคมอย่างต่อเนื่อง หรือปรับปรุงโครงการโดยเปิดเผยข้อมูลในชั้นสัญญาให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอว่า ภาครัฐควรเปิดเผยสัญญาโครงการ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานในงวดแรกอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและสาธารณชนร่วมกันพิจารณาว่า งบประมาณที่ใช้ไปนั้นมีความคุ้มค่าเพียงใด และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยี AI ของประเทศได้จริงหรือไม่
ระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้ร่วมเวทีบางส่วนสะท้อนว่า หากโครงการถูกยกเลิก อาจส่งผลกระทบต่อการผลักดันนโยบายด้าน AI ของภาครัฐในอนาคต ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการยุติโครงการอาจเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด หากไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนได้
ดร.การดี เห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเลือกที่เป็นไปได้มีเพียง 2 แนวทาง คือ การเดินหน้าต่อพร้อมปรับปรุงรายละเอียดให้สมบูรณ์และตรวจสอบได้มากที่สุด หรือการยุติโครงการหากพบว่าไม่สามารถสร้างความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นได้เพียงพอ
ทั้งนี้ เวที TH-AI Passport Forum ยังคงเปิดรับข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วน โดยข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน