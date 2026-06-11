เสรีฯ เดินหน้า ยื่นหนังสืออนุทิน ให้กรมที่ดินคืนเขากระโดงให้ รฟท.
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกร้องให้เร่งรัดการดำเนินการของกรมที่ดิน กรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า พื้นที่เขากระโดงกว่า 5,000 ไร่ เป็นทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามแนวทางคำพิพากษาและคำวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกรณีที่ผ่านมา จึงเห็นว่ากรมที่ดินควรดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกทับที่ดินของรัฐ และคืนพื้นที่ให้แก่ รฟท. โดยเร็ว
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้ประเด็นดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในสังคมมาเป็นเวลานาน แต่การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจกำกับดูแลติดตามการทำงานของกรมที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังส่งสัญญาณว่า หากหน่วยงานของรัฐยังคงเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามหน้าที่ อาจมีการใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐ
สำหรับกรณีเขากระโดง ถือเป็นหนึ่งในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับที่ดินขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีการพาดพิงถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายฝ่าย ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน