หนุ่มนักเคลื่อนไหวต้านโรงงานจีนท้อ ไร้คนคุ้มครอง สุดท้ายใส่กำไล EM
กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากแนวหน้าการต่อสู้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เมื่อ สมเจตน์ เนรัญรัตน์ นักเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ติดตามและร้องเรียนปัญหาโรงงานจีนในพื้นที่ตำบลบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี ออกมาโพสต์ข้อความต่อเนื่องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกท้อแท้ต่อสิ่งที่กำลังเผชิญ พร้อมตั้งคำถามถึงการคุ้มครองประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาสาธารณะ
โดยหนึ่งในโพสต์ล่าสุด สมเจตน์ระบุว่า แม้ตนจะถูกกำหนดให้สวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM แล้ว อีกทั้งไม่ได้เข้าใกล้พื้นที่โรงงานที่เคยร้องเรียน และไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับบางประเด็นเหมือนที่ผ่านมา แต่กลับยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม จนทำให้รู้สึกว่าการต่อสู้ของภาคประชาชนกำลังเป็นไปอย่างโดดเดี่ยว
นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยระบุว่าชาวบ้านต้องเผชิญปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตัวเอง ขณะที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเท่าที่ควร
ในอีกหลายโพสต์ สมเจตน์ยังกล่าวถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการดำเนินกิจการของโรงงานบางแห่ง ซึ่งเขาระบุว่าอยู่ระหว่างการต่อสู้และพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าว ขณะที่ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังคงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านบางส่วนติดตามอย่างใกล้ชิด
กรณีนี้จึงกลายเป็นอีกคำถามสำคัญของสังคมว่า ผู้ที่ลุกขึ้นมาเปิดเผยหรือร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อชุมชน ควรได้รับการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้โดยไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้อย่างลำพัง
News1 รายงาน