สว.ปริญญา จี้ตัดงบช่วยเขมรทุกมิติ ยุบกลุ่มมิตรภาพไทย-กัมพูชา
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ออกมาเรียกร้องให้รัฐสภาไทยทบทวนความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมเสนอให้ยุบ “กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา” และพิจารณาชะลอหรือตัดความช่วยเหลือแก่กัมพูชาในหลายด้านอย่างเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 นายปริญญาได้ยื่นหนังสือผ่านสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงประธานรัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันมีความละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
สว.ปริญญาระบุว่า กลุ่มมิตรภาพดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกัมพูชาต่อไป และควรมีการทบทวนบทบาทของกลุ่มดังกล่าวอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้กรรมการกลุ่มมิตรภาพไทย-กัมพูชา ซึ่งมีทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา รวม 9 คน แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกจากตำแหน่ง เพื่อสะท้อนจุดยืนของรัฐสภาไทยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือข้อเสนอให้รัฐบาลไทยพิจารณา ชะลอ ปรับลด หรือระงับความช่วยเหลือแก่กัมพูชาในหลายด้าน โดยเฉพาะงบประมาณด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการทบทวนค่าใช้จ่ายรายหัวและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนกัมพูชา ตลอดจนความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไทยมีต่อกัมพูชาในปัจจุบัน
นายปริญญามองว่า หากกัมพูชายังคงมีท่าทีที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ไทยก็ควรทบทวนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของประเทศอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนไทยเป็นลำดับแรก
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำสั่งหรือมติจากประธานรัฐสภาเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว โดยเรื่องทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ข้อเสนอของ สว.ปริญญา ได้จุดกระแสถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งในมิติความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการใช้งบประมาณของภาครัฐต่อประเทศเพื่อนบ้าน
News1 รายงาน