ต้องสนิทกันมากขนาดไหน ถึงต้องปรับสเปค? คำถามที่ “ลูกเทพ” ตอบไม่ได้
กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงถาม-ตอบที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวที TH-AI Passport Forum หลัง นายธีระชาติ ก่อตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งคำถามต่อผู้บริหารโครงการเกี่ยวกับที่มาของคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ได้รับงาน
ระหว่างการชี้แจง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุว่า
“ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการ อันนี้ยืนยัน และทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางข้าราชการประจำได้ชี้แจงไปแล้ว”
ก่อนหน้านั้น นายไชยชนกยังยอมรับตรงไปตรงมาว่า “รู้จัก” บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับงาน แต่ยืนยันว่าการรู้จักกันเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำงานในภาคเอกชนและสังคมธุรกิจมาเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สร้างความสนใจกลับอยู่ที่คำถามต่อเนื่องของนายธีระชาติ ซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบที่ถูกเสนอเข้ามา โดยเปรียบเทียบตัวเลขความสามารถของระบบที่สูงกว่าที่รัฐกำหนดไว้ใน TOR หลายเท่าตัว พร้อมตั้งคำถามว่า
“ต้องสนิทกันมากขนาดไหน ถึงสามารถปรับสเปกจากที่กำหนดไว้ ไปเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นได้ขนาดนี้”
นายธีระชาติอธิบายว่า หากเอกชนคำนวณต้นทุนจากสเปกขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้ แต่กลับสามารถเสนอศักยภาพที่สูงกว่าหลายเท่าได้ ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามว่ามีส่วนต่างของต้นทุนหรือเงื่อนไขใดอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ด้านนายไชยชนกโต้กลับว่า การที่ผู้รับจ้างเสนอศักยภาพสูงกว่า TOR ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องเสียหายต่อรัฐ พร้อมกล่าวว่า
“ท่านกำลังจะมาบอกผมว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดี รัฐเสียเปรียบ ประชาชนเสียเปรียบ อย่างงี้เหรอครับ”
ช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยน นายธีระชาติยังยืนยันตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของกระบวนการ ขณะที่นายไชยชนกตอบกลับว่า การอภิปรายควรอยู่บนข้อเท็จจริง และไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่อยู่ใน TOR มาสรุปเป็นข้อกล่าวหา
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประโยค
“ต้องสนิทกันมากขนาดไหน ถึงต้องปรับสเปค”
ซึ่งกลายเป็นวลีที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงต่อในประเด็นความโปร่งใสของโครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,621 ล้านบาท
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบราชการ ขณะที่ฝ่ายตั้งคำถามยังเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคและเหตุผลในการกำหนดคุณสมบัติโครงการให้ชัดเจนมากขึ้น
News1 รายงาน