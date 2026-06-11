xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ลพบุรี เพื่อรู้จักครอบครัว “ป้าไพรงาม” ซึ่งอยู่กัน 3 ชีวิต แม้แต่ละคนจะอยู่กันคนละช่วงวัย คือ ทวด ย่า และหลาน แต่ทั้งสามต่างช่วยกันทำมาหากิน โดยมีความหวังเดียวกันว่า สักวันจะมีเงินไถ่ถอนบ้านที่ติดจำนองกลับมาเป็นของตัวเอง



ทุกวัน ป้าไพรงาม เคียนทอง และแม่วัย 75 ปี จะช่วยกันเตรียมของเพื่อออกไปขายไก่ย่างหารายได้เลี้ยงครอบครัว

“(ถาม-ขายตั้งแต่กี่โมง?) ยายเขานึ่งข้าวเหนียวตี 4 ตี 5 ก็เตรียมเอาของไปย่างขายแล้ว ถ้าบางครั้งไก่หมดชนตัว ก็ไปซื้อตั้งแต่ตี 3 กว่าจะทำเสร็จ ก็ชนเลย 6 โมงเช้า ต้องรีบทำ เพราะมันสายแล้ว (ถาม-ขายถึงกี่โมง?) ถึงเที่ยงก็หมดแล้ว บางทีก็ไม่หมด ถึงเวลาก็เก็บ ถ้าวางนานไป บางคนก็รู้เป็นไก่เก่า เราก็ไม่อยากจะไว้นาน”


แม้อยู่ในวัยที่ควรได้พัก แต่ความจนก็ทำให้คุณทวดประมาณ เคียนทอง แม่ของป้าไพรงาม ทนเห็นลูกสาวเหนื่อยกับการทำงานคนเดียวไม่ได้

“เมื่อคืนนี้ลงมาตี 3 กว่าจะทำนั่นทำนี่ เหนื่อยเราก็นั่งพัก (ถาม-สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่คิดจะหยุดพักหรือ?) หยุดแล้วทำยังไง ก็ไม่มีใครช่วยเขา เขาทำอะไรเขาก็เหนื่อย เจ็บหน้าอก ก็ช่วยกัน เหนื่อยก็พัก พักก็ทำกันอีก (ถาม-อะไรทำให้ครอบครัวเรายังสู้ด้วยกัน?) เพราะไม่มีจะกิน ก็ต้องสู้ด้วยกัน”


ขณะที่น้องสตางค์ ณัฐพงษ์ แก้วดี กับวัย 14 ก็พยายามช่วยงานย่าและทวดทุกอย่าง

“(ถาม-ปกติเลิกเรียน สตางค์ช่วยยายช่วยย่าทำงานอะไรบ้าง?) กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน หุงข้าว”


ความขัดสนของพ่อแม่น้องสตางค์ ทำให้ป้าไพรงามต้องรับเลี้ยงหลานตั้งแต่ยังเล็ก

“(ถาม-สตางค์รับเลี้ยงดูหรือมาอยู่กับย่าตั้งแต่เมื่อไหร่?) รับเลี้ยงดูตั้งแต่เขาเกิดมาเลย จนเขาได้ 14 ปีแล้ว (ถาม-น้องมาอยู่กับป้าได้ยังไง?) เมื่อก่อนเขาก็อยู่ชัยภูมิกับพ่อกับแม่เขา ทีนี้ทางโน้นเขาติดขัด เขาก็เลยเอาที่นี่ พ่อเขาไปทำงานทีแรก แม่เขาก็ไปรับจ้างขายไส้กรอก ทำไปทำมา เขาก็หนีไปเลย เลยเลี้ยงดูมา 1 ขวบ 8 เดือน”


แม้ย่าจะดูแลดี แต่น้องสตางค์ยอมรับว่า หลายครั้งที่ความยากจนก็ทำให้ไม่มีข้าวกิน

“(ถาม-ย่าดูแลสตางค์ดีไหม?) ดี (ถาม-ดูแลยังไงบ้าง?) ซื้อขนมให้ (ถาม-แต่ที่บ้านเราค่อนข้างฐานะยากจนใช่ไหม รู้ไหม?) รู้ (ถาม-ดูจากอะไร ยากจนขัดสนมากเลย?) ดูจากบ้าน มันโทรม (ถาม-แล้วเรื่องอาหารการกินพอไหม?) ไม่พอ (ถาม-เคยอดไหม?) เคย (ถาม-บ่อยไหม?) บ่อย (ถาม-เวลาไม่มีอาหารกิน ทำยังไง?) กินกล้วย”


ถ้าสามีของป้าไพรงามไม่ด่วนจากไป วันนี้ครอบครัวของป้าคงไม่ลำบากขนาดนี้

“(ถาม-สามีเสียชีวิตตอนไหน?) ตอนกลับมาอยู่บ้าน มาอยู่บ้านไปทำงานถูกไฟฟ้าช็อต ยกสังกะสีขึ้น ไปถูกสายไฟแรงสูง ตกลงมา (ถาม-ไปทำงานก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด กี่ปีแล้วที่สามีเสียไป?) เสียไป 11 ปีนี้ (ถาม-เท่ากับป้าต้องเป็นเสาหลักคนเดียว เลี้ยงทั้งหลานเลี้ยงทั้งแม่?) ดูแลแม่”


รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ใช้หนี้แล้วก็แทบไม่เหลือ!

“ส่วนใหญ่ขายไก่ย่าง ทุนก็ไม่ค่อยจะมี แต่ต้องกู้รายวัน (ถาม-ขายดีไหมไก่ย่าง?) ไม่ค่อยจะดี 20 ไม้ บางครั้งก็เหลือมา 10 ไม้ 8 ไม้ (ถาม-วันหนึ่งลงประมาณ 20 ไม้ ขายได้ประมาณ 10 ไม้ ถ้าขายไม่ได้เลยมีไหม?) มี ได้ 80 บาทก็มี ให้รายวันหมดเหลือก็ไม่เท่าไหร่ แล้วก็ต้องหาเริ่ม หาติดต่อรายวันเอาใหม่ ถ้าเหลือกลับมา เราก็กิน ไม่ต้องซื้อกับข้าว”


“รู้สึกว่าเรายากจน ท้อแท้ ต้องพยายามหามาให้แม่ได้กิน ให้หลานได้กินให้อิ่ม เราต้องพยายามขวนขวายมาให้ทางบ้านกินก่อน จะไปไหนก็ช่าง อยากกินอะไร ต้องซื้อมาให้ทางบ้านก่อน ให้กินให้อิ่ม (ถาม-แล้วเวลาขัดสนอุปกรณ์การเรียนของสตางค์ทำยังไง?) รายวัน กู้ บางคนก็ให้ยืม บางคนก็ไม่ให้ยืม (ถาม-แล้วมีไหม เห็นเรามายืมบ่อยๆ แล้วต่อว่า?) เขาก็ถามว่า เมื่อไหร่จะให้เขา จะเอาเงินที่ไหนมาให้”


นอกจากขายไก่ย่างแล้ว ป้าไพรงามยังพยายามทำทุกอย่างที่ได้เงิน

“รับจ้างเป็นลูกมือ ไปหั่นผักหั่นหมูเด็ดพริกให้เขา (ถาม-บ่อยไหมที่ออกไป?) อาทิตย์หนึ่ง 2 ครั้ง (ถาม-ถ้าวันไหนไม่มีงานรับจ้างแบบนี้ ทำยังไง?) ไปรับจ้างถูบ้านข้างบ้าน วันละ 20 บาท 5-6 วันให้ 100 บางครั้งก็ไปหาเก็บฟืนตามที่เขาก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ มานึ่งข้าวเหนียว แก๊สก็หมดหลายเดือนแล้ว ไม่มีปัญญาซื้อ”


ป้าไพรงาม เล่าว่า แม้บ้านที่อยู่ปัจจุบันจะเป็นบ้านของครอบครัวตนเอง แต่ติดจำนองอยู่ ไม่มีเงินไปไถ่คืน จึงต้องเช่าอยู่

“แฟนอยากไปทำไร่ เช่าเขาทำไร่มะขามเทศ ทำแล้ว ต้นทุนมันไม่พอ ไปกู้เขา เอาที่ของแม่ไปจำนองเขาไว้ จำนองเขาไว้ตัดดอก ได้แค่ 3-4 เดือน ผลผลิตมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เขาเลยยึดที่ เขายึดที่ไว้ เขาให้คืนอยู่ แต่เราไม่มีปัญญาเอาคืน จำนำเขาไว้ 115,000 เขาเลยให้เช่าเดือนละ 200 ยังคิดอยู่ว่า ถ้าทางนี้กับยายหมดบุญ กลัวเขาไม่ให้อยู่ (ถาม-สาเหตุคือ เอาเงินมาหมุนลงทุนทำไร่ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ กี่ปีแล้วที่ไปจำนองไว้?) ได้ 17 ปีนี้ (ถาม-ได้ผ่อนชำระเขาไหม?) ไม่มีโอกาสได้ผ่อน ชำระค่าเช่าเขา เงินค่าเช่าคือเงินคนแก่ของยาย เงินผู้สูงอายุ (ถาม-ตอนนี้หนี้มีเยอะแค่ไหน?) ก็มีที่จำนองที่ดินของยายไว้อยู่ เขาจะเอา 3 แสน”


อยากได้บ้านกลับมาอีกครั้ง แต่ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปไถ่ถอน

“(ถาม-สถานการณ์เป็นแบบนี้ จะแก้ไขปัญหาหรือรู้สึกยังไงบ้าง?) ปรึกษากันอยู่ว่าอยากได้ที่กลับมาเป็นของเรา ลูกหลานจะได้สบาย แม่ก็ปลอบใจว่า แล้วจะไปเอาที่ไหน เราฐานะแบบนี้แล้ว”


ขณะที่แม่ของป้าไพรงาม ที่หลายโรครุมเร้า ทั้งหอบหืด และหลอดเลือดหัวใจตีบ ก็ห่วงเรื่องบ้านเช่นกัน“ห่วง กลัวลูกหลานไม่ได้อยู่ ยายเสียก่อน กลัวลูกก็ไม่ได้อยู่ กลัวหลานไม่ได้อยู่ เขาเสียก่อน เขาก็ห่วงเรา ต่างคนต่างห่วงกัน”

ด้านน้องสตางค์ นอกจากช่วยย่าทำงานบ้านแล้ว ยังพยายามหารายได้ที่ตัวเองพอจะทำได้“ไปหาปลา (ถาม-เอามาทำอะไร?) เอาไปขาย (ถาม-ได้เงินมาแล้วทำอะไร?) ซื้อข้าว (ถาม-บ่อยไหมที่เราทำหน้าที่นี้?) บ่อย”


“(ถาม-สตางค์เริ่มหาปลาตั้งแต่กี่ขวบ?) 11 ขวบ (ถาม-ตอนนั้นเริ่มต้นเอาอุปกรณ์หรืออะไรมาหา?) ไม้กับแห (ถาม-แล้วได้ไหม?) ได้ (ถาม-ครั้งแรกได้กี่ตัว?) 2 โล (ถาม-ตอนนั้นได้เอาไปทำอะไร?) เอาไปเลี้ยงก่อน หลังจากนั้นก็หาปลามาเรื่อยๆ เลย เก็บตังค์ซื้อเบ็ดบ้าง (ถาม-ปืนนี่ใช้ทำอะไรได้บ้าง?) หายิงกบ ยิงหนู และยิงปลาได้ (ถาม-นอกจากได้เงิน คิดว่ากิจกรรมแบบนี้ เราได้อะไรกลับมาบ้าง?) ได้ความสนุก”


“(ถาม-เวลาเราไปโรงเรียน ตอนนี้เราอยากได้อะไรมากที่สุด?) อยากได้โทรศัพท์ (ถาม-ทำไมถึงอยากได้?) เพราะว่าผมไม่มี (ถาม-ที่โรงเรียนต้องใช้หรือ ใช้ทำอะไร?) สอบ (ถาม-ไม่มี แล้วสตางค์ทำยังไง?) คุณครูก็ปริ๊นท์กระดาษมาให้ตอบ (ถาม-เคยน้อยใจไหม เพื่อนๆ บางคนอาจจะมีปากกาดินสอ อุปกรณ์การเรียนครบ แต่เราไม่พร้อม?) ก็ไม่รู้สึกอะไร”


“(ถาม-มีความฝันหรือยังอนาคตอยากโตเป็นอะไร?) อยากเป็นทหาร (ถาม-ตอนนี้สตางค์เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว คิดไหมโตขึ้นอยากทำอะไรให้คุณย่ามากที่สุด?) เอาที่ดินเป็นของเรา”


ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาเรื่องบ้านคือสิ่งที่ครอบครัวป้าไพรงามห่วงที่สุด และอยากได้กลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง แม้จะไม่ง่าย แต่ทั้งสามชีวิตพร้อมจะช่วยกันสู้ต่อไปเพื่อให้มีเงินไถ่ถอนบ้าน


หากท่านใดต้องการช่วยเหลือครอบครัวป้าไพรงาม โอนไปได้ที่ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี น.ส.ไพรงาม เคียนทอง เลขที่บัญชี 020-192-604-922


คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“ชีวิต(ข้ามรุ่น)...ที่ห้ามล้ม
https://www.youtube.com/watch?v=OFDMOhumaK0&t=123s


ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30-12.00 น. ทาง NEWS1 (กล่อง IPTV ของ NT ช่อง 64 / กล่อง AIS Play Box ช่อง 618 / กล่อง True ID ช่อง 19)

หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ ฅนจริงใจไม่ท้อ https://web.facebook.com/KonJingJaimaitor/
หรือยูทูบฅนจริงใจไม่ท้อ https://www.youtube.com/channel/UCsb4sLqdHs35km4uQ_tOCjQ/videos

“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!
“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!
“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!
“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!
“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!
+14