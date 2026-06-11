“ป้าไพรงาม” ขายไก่ย่างเลี้ยงแม่และหลาน รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ห่วงอนาคตไม่มีบ้านอยู่ เพราะติดจำนอง ไม่มีเงินไถ่ถอน!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ลพบุรี เพื่อรู้จักครอบครัว “ป้าไพรงาม” ซึ่งอยู่กัน 3 ชีวิต แม้แต่ละคนจะอยู่กันคนละช่วงวัย คือ ทวด ย่า และหลาน แต่ทั้งสามต่างช่วยกันทำมาหากิน โดยมีความหวังเดียวกันว่า สักวันจะมีเงินไถ่ถอนบ้านที่ติดจำนองกลับมาเป็นของตัวเอง
ทุกวัน ป้าไพรงาม เคียนทอง และแม่วัย 75 ปี จะช่วยกันเตรียมของเพื่อออกไปขายไก่ย่างหารายได้เลี้ยงครอบครัว
“(ถาม-ขายตั้งแต่กี่โมง?) ยายเขานึ่งข้าวเหนียวตี 4 ตี 5 ก็เตรียมเอาของไปย่างขายแล้ว ถ้าบางครั้งไก่หมดชนตัว ก็ไปซื้อตั้งแต่ตี 3 กว่าจะทำเสร็จ ก็ชนเลย 6 โมงเช้า ต้องรีบทำ เพราะมันสายแล้ว (ถาม-ขายถึงกี่โมง?) ถึงเที่ยงก็หมดแล้ว บางทีก็ไม่หมด ถึงเวลาก็เก็บ ถ้าวางนานไป บางคนก็รู้เป็นไก่เก่า เราก็ไม่อยากจะไว้นาน”
แม้อยู่ในวัยที่ควรได้พัก แต่ความจนก็ทำให้คุณทวดประมาณ เคียนทอง แม่ของป้าไพรงาม ทนเห็นลูกสาวเหนื่อยกับการทำงานคนเดียวไม่ได้
“เมื่อคืนนี้ลงมาตี 3 กว่าจะทำนั่นทำนี่ เหนื่อยเราก็นั่งพัก (ถาม-สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่คิดจะหยุดพักหรือ?) หยุดแล้วทำยังไง ก็ไม่มีใครช่วยเขา เขาทำอะไรเขาก็เหนื่อย เจ็บหน้าอก ก็ช่วยกัน เหนื่อยก็พัก พักก็ทำกันอีก (ถาม-อะไรทำให้ครอบครัวเรายังสู้ด้วยกัน?) เพราะไม่มีจะกิน ก็ต้องสู้ด้วยกัน”
ขณะที่น้องสตางค์ ณัฐพงษ์ แก้วดี กับวัย 14 ก็พยายามช่วยงานย่าและทวดทุกอย่าง
“(ถาม-ปกติเลิกเรียน สตางค์ช่วยยายช่วยย่าทำงานอะไรบ้าง?) กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน หุงข้าว”
ความขัดสนของพ่อแม่น้องสตางค์ ทำให้ป้าไพรงามต้องรับเลี้ยงหลานตั้งแต่ยังเล็ก
“(ถาม-สตางค์รับเลี้ยงดูหรือมาอยู่กับย่าตั้งแต่เมื่อไหร่?) รับเลี้ยงดูตั้งแต่เขาเกิดมาเลย จนเขาได้ 14 ปีแล้ว (ถาม-น้องมาอยู่กับป้าได้ยังไง?) เมื่อก่อนเขาก็อยู่ชัยภูมิกับพ่อกับแม่เขา ทีนี้ทางโน้นเขาติดขัด เขาก็เลยเอาที่นี่ พ่อเขาไปทำงานทีแรก แม่เขาก็ไปรับจ้างขายไส้กรอก ทำไปทำมา เขาก็หนีไปเลย เลยเลี้ยงดูมา 1 ขวบ 8 เดือน”
แม้ย่าจะดูแลดี แต่น้องสตางค์ยอมรับว่า หลายครั้งที่ความยากจนก็ทำให้ไม่มีข้าวกิน
“(ถาม-ย่าดูแลสตางค์ดีไหม?) ดี (ถาม-ดูแลยังไงบ้าง?) ซื้อขนมให้ (ถาม-แต่ที่บ้านเราค่อนข้างฐานะยากจนใช่ไหม รู้ไหม?) รู้ (ถาม-ดูจากอะไร ยากจนขัดสนมากเลย?) ดูจากบ้าน มันโทรม (ถาม-แล้วเรื่องอาหารการกินพอไหม?) ไม่พอ (ถาม-เคยอดไหม?) เคย (ถาม-บ่อยไหม?) บ่อย (ถาม-เวลาไม่มีอาหารกิน ทำยังไง?) กินกล้วย”
ถ้าสามีของป้าไพรงามไม่ด่วนจากไป วันนี้ครอบครัวของป้าคงไม่ลำบากขนาดนี้
“(ถาม-สามีเสียชีวิตตอนไหน?) ตอนกลับมาอยู่บ้าน มาอยู่บ้านไปทำงานถูกไฟฟ้าช็อต ยกสังกะสีขึ้น ไปถูกสายไฟแรงสูง ตกลงมา (ถาม-ไปทำงานก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด กี่ปีแล้วที่สามีเสียไป?) เสียไป 11 ปีนี้ (ถาม-เท่ากับป้าต้องเป็นเสาหลักคนเดียว เลี้ยงทั้งหลานเลี้ยงทั้งแม่?) ดูแลแม่”
รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ใช้หนี้แล้วก็แทบไม่เหลือ!
“ส่วนใหญ่ขายไก่ย่าง ทุนก็ไม่ค่อยจะมี แต่ต้องกู้รายวัน (ถาม-ขายดีไหมไก่ย่าง?) ไม่ค่อยจะดี 20 ไม้ บางครั้งก็เหลือมา 10 ไม้ 8 ไม้ (ถาม-วันหนึ่งลงประมาณ 20 ไม้ ขายได้ประมาณ 10 ไม้ ถ้าขายไม่ได้เลยมีไหม?) มี ได้ 80 บาทก็มี ให้รายวันหมดเหลือก็ไม่เท่าไหร่ แล้วก็ต้องหาเริ่ม หาติดต่อรายวันเอาใหม่ ถ้าเหลือกลับมา เราก็กิน ไม่ต้องซื้อกับข้าว”
“รู้สึกว่าเรายากจน ท้อแท้ ต้องพยายามหามาให้แม่ได้กิน ให้หลานได้กินให้อิ่ม เราต้องพยายามขวนขวายมาให้ทางบ้านกินก่อน จะไปไหนก็ช่าง อยากกินอะไร ต้องซื้อมาให้ทางบ้านก่อน ให้กินให้อิ่ม (ถาม-แล้วเวลาขัดสนอุปกรณ์การเรียนของสตางค์ทำยังไง?) รายวัน กู้ บางคนก็ให้ยืม บางคนก็ไม่ให้ยืม (ถาม-แล้วมีไหม เห็นเรามายืมบ่อยๆ แล้วต่อว่า?) เขาก็ถามว่า เมื่อไหร่จะให้เขา จะเอาเงินที่ไหนมาให้”
นอกจากขายไก่ย่างแล้ว ป้าไพรงามยังพยายามทำทุกอย่างที่ได้เงิน
“รับจ้างเป็นลูกมือ ไปหั่นผักหั่นหมูเด็ดพริกให้เขา (ถาม-บ่อยไหมที่ออกไป?) อาทิตย์หนึ่ง 2 ครั้ง (ถาม-ถ้าวันไหนไม่มีงานรับจ้างแบบนี้ ทำยังไง?) ไปรับจ้างถูบ้านข้างบ้าน วันละ 20 บาท 5-6 วันให้ 100 บางครั้งก็ไปหาเก็บฟืนตามที่เขาก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ มานึ่งข้าวเหนียว แก๊สก็หมดหลายเดือนแล้ว ไม่มีปัญญาซื้อ”
ป้าไพรงาม เล่าว่า แม้บ้านที่อยู่ปัจจุบันจะเป็นบ้านของครอบครัวตนเอง แต่ติดจำนองอยู่ ไม่มีเงินไปไถ่คืน จึงต้องเช่าอยู่
“แฟนอยากไปทำไร่ เช่าเขาทำไร่มะขามเทศ ทำแล้ว ต้นทุนมันไม่พอ ไปกู้เขา เอาที่ของแม่ไปจำนองเขาไว้ จำนองเขาไว้ตัดดอก ได้แค่ 3-4 เดือน ผลผลิตมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เขาเลยยึดที่ เขายึดที่ไว้ เขาให้คืนอยู่ แต่เราไม่มีปัญญาเอาคืน จำนำเขาไว้ 115,000 เขาเลยให้เช่าเดือนละ 200 ยังคิดอยู่ว่า ถ้าทางนี้กับยายหมดบุญ กลัวเขาไม่ให้อยู่ (ถาม-สาเหตุคือ เอาเงินมาหมุนลงทุนทำไร่ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ กี่ปีแล้วที่ไปจำนองไว้?) ได้ 17 ปีนี้ (ถาม-ได้ผ่อนชำระเขาไหม?) ไม่มีโอกาสได้ผ่อน ชำระค่าเช่าเขา เงินค่าเช่าคือเงินคนแก่ของยาย เงินผู้สูงอายุ (ถาม-ตอนนี้หนี้มีเยอะแค่ไหน?) ก็มีที่จำนองที่ดินของยายไว้อยู่ เขาจะเอา 3 แสน”
อยากได้บ้านกลับมาอีกครั้ง แต่ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปไถ่ถอน
“(ถาม-สถานการณ์เป็นแบบนี้ จะแก้ไขปัญหาหรือรู้สึกยังไงบ้าง?) ปรึกษากันอยู่ว่าอยากได้ที่กลับมาเป็นของเรา ลูกหลานจะได้สบาย แม่ก็ปลอบใจว่า แล้วจะไปเอาที่ไหน เราฐานะแบบนี้แล้ว”
ขณะที่แม่ของป้าไพรงาม ที่หลายโรครุมเร้า ทั้งหอบหืด และหลอดเลือดหัวใจตีบ ก็ห่วงเรื่องบ้านเช่นกัน“ห่วง กลัวลูกหลานไม่ได้อยู่ ยายเสียก่อน กลัวลูกก็ไม่ได้อยู่ กลัวหลานไม่ได้อยู่ เขาเสียก่อน เขาก็ห่วงเรา ต่างคนต่างห่วงกัน”
ด้านน้องสตางค์ นอกจากช่วยย่าทำงานบ้านแล้ว ยังพยายามหารายได้ที่ตัวเองพอจะทำได้“ไปหาปลา (ถาม-เอามาทำอะไร?) เอาไปขาย (ถาม-ได้เงินมาแล้วทำอะไร?) ซื้อข้าว (ถาม-บ่อยไหมที่เราทำหน้าที่นี้?) บ่อย”
“(ถาม-สตางค์เริ่มหาปลาตั้งแต่กี่ขวบ?) 11 ขวบ (ถาม-ตอนนั้นเริ่มต้นเอาอุปกรณ์หรืออะไรมาหา?) ไม้กับแห (ถาม-แล้วได้ไหม?) ได้ (ถาม-ครั้งแรกได้กี่ตัว?) 2 โล (ถาม-ตอนนั้นได้เอาไปทำอะไร?) เอาไปเลี้ยงก่อน หลังจากนั้นก็หาปลามาเรื่อยๆ เลย เก็บตังค์ซื้อเบ็ดบ้าง (ถาม-ปืนนี่ใช้ทำอะไรได้บ้าง?) หายิงกบ ยิงหนู และยิงปลาได้ (ถาม-นอกจากได้เงิน คิดว่ากิจกรรมแบบนี้ เราได้อะไรกลับมาบ้าง?) ได้ความสนุก”
“(ถาม-เวลาเราไปโรงเรียน ตอนนี้เราอยากได้อะไรมากที่สุด?) อยากได้โทรศัพท์ (ถาม-ทำไมถึงอยากได้?) เพราะว่าผมไม่มี (ถาม-ที่โรงเรียนต้องใช้หรือ ใช้ทำอะไร?) สอบ (ถาม-ไม่มี แล้วสตางค์ทำยังไง?) คุณครูก็ปริ๊นท์กระดาษมาให้ตอบ (ถาม-เคยน้อยใจไหม เพื่อนๆ บางคนอาจจะมีปากกาดินสอ อุปกรณ์การเรียนครบ แต่เราไม่พร้อม?) ก็ไม่รู้สึกอะไร”
“(ถาม-มีความฝันหรือยังอนาคตอยากโตเป็นอะไร?) อยากเป็นทหาร (ถาม-ตอนนี้สตางค์เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว คิดไหมโตขึ้นอยากทำอะไรให้คุณย่ามากที่สุด?) เอาที่ดินเป็นของเรา”
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาเรื่องบ้านคือสิ่งที่ครอบครัวป้าไพรงามห่วงที่สุด และอยากได้กลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง แม้จะไม่ง่าย แต่ทั้งสามชีวิตพร้อมจะช่วยกันสู้ต่อไปเพื่อให้มีเงินไถ่ถอนบ้าน
หากท่านใดต้องการช่วยเหลือครอบครัวป้าไพรงาม โอนไปได้ที่ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี น.ส.ไพรงาม เคียนทอง เลขที่บัญชี 020-192-604-922
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“ชีวิต(ข้ามรุ่น)...ที่ห้ามล้ม
https://www.youtube.com/watch?v=OFDMOhumaK0&t=123s
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