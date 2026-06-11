ชมรมแพทย์ชนบทปักหมุดโพสต์คำพูด “เสรีพิศุทธ์” ถึงนายกฯ อนุทิน สะเทือนโซเชียล
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมาก ได้ปักหมุดโพสต์ข้อความอ้างอิงคำกล่าวของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างตรงไปตรงมา
ข้อความที่ถูกนำมาเผยแพร่ระบุว่า
"อนาคตคุณอนุทิน ผมบอกได้เลย หนักกว่าทักษิณอีก คุณอนุทิน ไปอยู่ในที่ดินที่ผิดกฎหมาย ปกปิดช่วยเหลือเขาไม่ดำเนินการเพิกถอน นับสิว่าจะติดคุกกี่ปี แล้วยังอนุมัติงบไปช่วยแข่งมอเตอร์ไซค์อีก แล้วมาแหกปากว่าไม่มีเงิน ต้องกู้ เอาเงินพี่น้องประชาชนไปถลุงทั้งนั้น"
พร้อมระบุชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นเจ้าของคำกล่าวอย่างชัดเจน
สิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายจับตา ไม่ใช่เพียงเนื้อหาของคำพูดเท่านั้น แต่เป็นการที่เพจชมรมแพทย์ชนบทเลือกปักหมุดโพสต์ดังกล่าวไว้บนหน้าเพจ ซึ่งโดยปกติจะเป็นพื้นที่สำหรับสื่อสารประเด็นที่องค์กรต้องการให้สาธารณชนเห็นเป็นพิเศษ ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการแชร์ต่อในวงกว้าง
ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่าเป็นการสะท้อนความกังวลต่อประเด็นสาธารณะที่กำลังถูกตั้งคำถาม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนของเพจ
ทั้งนี้ เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นการนำคำพูดของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มาเผยแพร่ต่อ มิใช่ถ้อยแถลงที่เขียนขึ้นใหม่โดยเพจ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจปักหมุดข้อความดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงและการใช้งบประมาณภาครัฐ ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือผู้เกี่ยวข้อง ต่อการเผยแพร่และปักหมุดข้อความดังกล่าวของเพจชมรมแพทย์ชนบท
News1 รายงาน