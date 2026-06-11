ปัญหาอาจไม่ใช่ลู่วิ่งแพง แต่ปัญหาคือมาตรฐานการตรวจสอบของ กทม.

ปัญหาอาจไม่ใช่ลู่วิ่งแพง
แต่ปัญหาคือมาตรฐาน
การตรวจสอบของ กทม.
รศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตลอดสองปีที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร กทม. นำโดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีผู้ยื่นเรื่องให้สอบสวนโครงการที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการทุจริตราว 24 โครงการ แต่มีเพียง 7 โครงการเท่านั้นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ขณะที่อีก 17 โครงการที่เหลือยังคงไม่มีความคืบหน้าหรือการชี้แจงใด ๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งถ้าไม่เกิดข่าวการตัดสินกรณี “ลู่วิ่ง” ราคา 750,000 บาทต่อเครื่อง ที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาแล้ว ก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ายังมีอีกหลายสิบคดีถูกหมกอยู่ใต้พรม
ผลการสอบสวนทางวินัยกรณี “ลู่วิ่ง” ราคามหาโหดของคณะกรรมการที่ กทม.แต่งตั้งขึ้น ได้ข้อสรุปว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 20 รายไม่มีความผิด และอีก 12 รายมีความผิด แต่ “ไม่ร้ายแรง” ต้องโทษด้วยการตัดเงินเดือน 2% (ราว 600 บาท) เป็นเวลา 1 เดือน แล้วทุกคนที่ถูกตัดสินก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ รวมถึงน่าจะยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคาต่อไปเช่นเดิม
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า “มีใครผิด” กี่คน แล้ว “รับผิดกันไปบ้างหรือยัง” แต่คือ เหตุใดกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวาง จึงลงเอยด้วยบทลงโทษระดับบางเบา แทบไม่ต่างจากการภาคทัณฑ์ กระบวนการตรวจสอบของ กทม. ดังกล่าว กำลังทำให้ความสงสัยกระจายไปอย่างกว้างขวาง แน่นอน การปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความผิดเป็นสิ่งจำเป็น และการลงโทษทางวินัยต้องตั้งอยู่บนพยานหลักฐาน มิใช่กระแสความรู้สึกของสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อข้อสงสัยมีขนาดใหญ่และส่งผลต่อความเชื่อมั่นสาธารณะ สังคมย่อมมีสิทธิ์คาดหวังคำอธิบายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เช่นกัน ว่า กทม.มีความจริงใจในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพียงใด
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ บอกว่า การจัดซื้อจัดจ้างลู่วิ่งที่เต็มไปด้วยข้อสงสัยด้านความโปร่งใส และการกำหนดราคาที่ถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางในสังคม ที่สำคัญคือ “คุณลักษณะเฉพาะ” หรือ TOR ที่เข้าข่ายกีดกันการแข่งขัน ข้อกำหนดถูกออกแบบมาอย่างเจาะจง เพื่อให้มีบางรายเท่านั้นที่สามารถผ่านคุณสมบัติได้ ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปไม่สามารถแข่งขันได้จริง
จากข้อมูลการสอบสวน ระบุว่าคณะกรรมการได้ส่งหนังสือสอบถามราคา “ลู่วิ่ง” ไปยังบริษัทบางแห่ง แต่หลายแห่งไม่ได้ตอบกลับ คณะกรรมการจึงสรุปกันเองอย่างง่าย ๆ ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าราคา “ลู่วิ่ง” 750,000 บาทต่อเครื่อง สูงเกินจริงหรือไม่
ปัญหาคือ ในกรณีที่สินค้าเฉพาะทางมีลักษณะไม่แพร่หลายในตลาด การตรวจสอบต้องไม่ควรหยุดอยู่เพียงการ “หาไม่เจอ” แต่ควรย้อนกลับไปพิจารณาว่า เหตุใดจึงกำหนดสเปกในลักษณะที่ตลาดทั่วไปไม่มีสินค้าที่ใกล้เคียงกันมาตั้งแต่ต้น ซึ่งแม้แต่คณะกรรมการตรวจสอบเองยังไม่สามารถหาสินค้าตามสเปกดังกล่าวในท้องตลาดได้ นั่นยิ่งต้องถามต่อว่าสเปกดังกล่าว มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ถูกออกแบบขึ้นจากฐานข้อมูลใด และมีผู้ประกอบการ (เฉพาะเจาะจง) รายใดที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เท่านั้น
คำถามเหล่านี้อาจยังไม่ได้หมายความว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติ แต่เป็นคำถามที่มีนัยสำคัญเพียงพอที่จะต้องได้รับคำอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เพราะยิ่งข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดสเปกและการแข่งขันในตลาดไม่ได้รับคำตอบมากเท่าใด ความเชื่อมั่นของสังคมก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้น
ในหลายประเทศ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อสงสัย มักไม่ได้มองเพียงโครงการรายชิ้น แต่จะวิเคราะห์รูปแบบซ้ำ ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มเดิม วิธีการกำหนดสเปกแบบเดิม หรือรูปแบบการสืบราคาที่คล้ายกัน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนปัญหาเชิงระบบมากกว่าความผิดพลาดเฉพาะกรณี และช่วยให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอให้เกิดปัญหาแล้วจึงค่อยลงโทษเป็นรายครั้ง
การปกป้องเจ้าหน้าที่ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็น แต่การตรวจสอบที่เข้มงวด โปร่งใส และอธิบายต่อสังคมได้ ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน หากสังคมรู้สึกว่า การกระทำที่มีข้อสงสัยร้ายแรงสามารถจบลงได้ด้วยการปรับ 600 บาทเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณ แต่คือความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและกลไกตรวจสอบทั้งหมด
ในสังคมประชาธิปไตย ความไว้วางใจต่อรัฐไม่ได้เกิดจากคำประกาศว่า “ทำงาน ทำงาน ทำงาน” และ “โปร่งใส” แต่เกิดจากการทำให้ประชาชนเห็นด้วยการปฏิบัติ ว่าแม้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนของตนเอง รัฐก็ยังกล้าตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและมีมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นธรรม
ดังนั้น ประเด็นที่สังคมกังวลมากที่สุดในวันนี้ อาจไม่ใช่เพียงลู่วิ่งราคาแพงไม่กี่เครื่อง หากแต่คือมาตรฐานของระบบตรวจสอบภายใน กทม. ว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้จริงหรือไม่ เพราะหากข้อสงสัยร้ายแรงจำนวนมากจบลงด้วยบทลงโทษเพียงเล็กน้อย โดยไม่มีคำอธิบายที่สังคมยอมรับได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงงบประมาณของโครงการหนึ่ง แต่คือความไว้วางใจต่อการบริหารราชการของเมืองหลวงทั้งระบบ