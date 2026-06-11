# อ.ปานเทพถามหาทนายคนนั้น ที่บอกว่า "ยังไงตั้มก็รอดแน่"
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับ "ทนายตั้ม" จนกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์อีกครั้ง ล่าสุด อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมตั้งคำถามถึงนักกฎหมายบางคนที่เคยออกมาแสดงความเห็นในอดีตว่า "ยังไงทนายตั้มก็รอดแน่"
ข้อความดังกล่าวระบุว่า
"คงจำกันได้ นักกฎหมายคนไหนเคยให้ความเห็นว่า ยังไงทนายตั้มก็รอดแน่"
แม้จะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดโดยตรง แต่โพสต์ดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที โดยมีผู้ติดตามจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมย้อนถึงช่วงที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งในเวลานั้นมีนักกฎหมาย นักวิเคราะห์ และผู้แสดงความคิดเห็นหลายฝ่าย ออกมาให้มุมมองต่อแนวโน้มของคดีแตกต่างกันออกไป
การเคลื่อนไหวของ อ.ปานเทพ ในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นการตั้งคำถามต่อความเห็นทางกฎหมายที่เคยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีที่ผลคำพิพากษาที่ออกมาแตกต่างจากสิ่งที่บางฝ่ายเคยคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งมองว่า การแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามข้อมูลและพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่อผลคดีออกมาแล้ว ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกสังคมย้อนกลับไปตรวจสอบว่า การวิเคราะห์ในอดีตมีความแม่นยำเพียงใด
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ และมีการจับตาว่า จะมีผู้ที่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ออกมาชี้แจงหรือไม่ หลังคำพิพากษากลายเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้ว
News1 รายงาน