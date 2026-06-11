# อ.ปานเทพ+อ.คมสัน ยังงงไม่หาย! เค้าคือใคร อ้างเป็นตัวแทนทนายโจทก์
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังจาก อาจารย์คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการด้านกฎหมาย ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์บุคคลรายหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีข้อพิพาทระหว่าง “ทราย สก๊อต” และมารดา
ก่อนหน้านี้ อ.คมสัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
"คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนเป็นทนาย มาโกหกแถลงข่าวต่อสื่อ โดยที่ไม่ได้เป็นทนาย มาแถลงเท็จว่า ทรายเป็นคนขอไกล่เกลี่ย ทั้ง ๆ ที่เป็นการไกล่เกลี่ยที่ศาลกำหนดตามกฎหมาย"
โพสต์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากบุคคลที่ถูกพาดพิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนัก โดยให้ข้อมูลว่าฝ่ายทรายเป็นผู้ขอเจรจาหรือขอไกล่เกลี่ยกับมารดา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่าย เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเวลาต่อมาระบุว่า การไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ศาลกำหนดตามกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ ไม่ใช่การร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ดังกล่าว และพบว่าไม่ได้เป็นทนายความในคดี รวมทั้งไม่ได้เป็นหนึ่งในทีมทนายของฝ่ายโจทก์ หรือทีมกฎหมายของมารดาทราย สก๊อต ตามที่สังคมจำนวนหนึ่งเคยเข้าใจในช่วงแรก
ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาว่า บุคคลดังกล่าวมีสถานะหรือบทบาทใดในการออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะ และเหตุใดจึงสามารถให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้ผู้ชมจำนวนมากเข้าใจว่าเป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมายของคดี
ขณะที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้ร่วมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในโลกออนไลน์ โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากย้อนกลับไปดูคลิปการให้สัมภาษณ์และการแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมา
หลายฝ่ายมองว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในคดีที่สังคมให้ความสนใจ เพราะอาจส่งผลให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการยุติธรรม
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากบุคคลที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับสถานะหรือบทบาทในการออกมาให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน ขณะที่คำถามที่ อ.ปานเทพ และ อ.คมสัน ตั้งไว้ ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์
"ตกลงแล้ว... เค้าคือใคร และมีสถานะใดในการออกมาให้ข้อมูลแทนฝ่ายโจทก์?"
News1 รายงาน