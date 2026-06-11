# หมดสภาพ! นักการเมืองแทบทั้งสภาไม่กล้าแตะเขากระโดง
กลายเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ นายไทกร พลสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของหมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที โดยวิพากษ์บทบาทของนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อกรณีที่ดินเขากระโดง พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องที่สังคมรับรู้กันมานาน กลับแทบไม่มีผู้แทนในสภากล้าเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจัง
นายไทกรระบุว่า กรณีเขากระโดงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสมบัติของรัฐ และมีคำพิพากษาของศาลหลายฉบับที่ถูกอ้างถึงมาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีนักการเมืองจำนวนน้อยมากที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองจำนวนมากละทิ้งภารกิจในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
ในมุมมองของนายไทกร ฝ่ายรัฐบาลอาจมีข้อจำกัดทางการเมืองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้เกิดคำถามมากกว่าคือท่าทีของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ยังไม่แสดงบทบาทในการผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง
นายไทกรยังตั้งข้อสังเกตต่อเหตุผลที่บางฝ่ายอ้างว่าไม่ต้องการให้องค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบเรื่องจริยธรรมทางการเมือง โดยมองว่ากรณีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องจริยธรรม แต่เป็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและเรียกร้องความชัดเจนได้
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแนวคิดการถวายฎีกา โดยเห็นว่าหากประชาชนรู้สึกว่ากลไกของรัฐไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ การถวายฎีกาถือเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย
ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ นายไทกรระบุว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่ตัวคดีหรือข้อพิพาทเรื่องที่ดินเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่ผู้มีอำนาจจำนวนมากเลือกที่จะนิ่งเฉยต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ พร้อมทิ้งคำถามกลับไปยังสังคมว่า เหตุใดนักการเมืองแทบทั้งสภาจึงไม่กล้าแตะประเด็นเขากระโดง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ประชาชนติดตามกันมานานหลายปี
News1 รายงาน