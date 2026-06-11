# หมดยุคตึกแถว? ป้ายขาย-ให้เช่าลามทั่วกรุง สะท้อนเศรษฐกิจเปลี่ยนยุค
คลิปพาสำรวจ “บ้านหม้อพลาซ่า” ที่ถูกเผยแพร่โดยเพจ “อิเล็กฯ ไม่เล็ก” อาจดูเป็นเพียงการพาเดินชมบรรยากาศของศูนย์การค้าเก่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่สำหรับหลายคน ภาพร้านค้าที่ปิดตัวลง ทางเดินที่เงียบเหงา และพื้นที่ว่างภายในอาคาร กลับสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้น นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและรูปแบบการค้าขายในยุคปัจจุบัน
บ้านหม้อเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของวงการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง และอะไหล่ไฟฟ้า เป็นจุดหมายของทั้งช่าง นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ แต่ในวันนี้ ร้านค้าจำนวนไม่น้อยได้ทยอยปิดตัวลง ขณะที่ร้านที่ยังเปิดอยู่หลายแห่งก็ไม่ได้มีความคึกคักเหมือนในอดีต
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่บ้านหม้อเท่านั้น
หลายพื้นที่ซึ่งเคยเป็นทำเลทองทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นย่านประตูน้ำ รามคำแหง รามอินทรา ลาดพร้าว หรือสุขาภิบาล 3 ต่างเริ่มปรากฏภาพคล้ายกันมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือป้าย “ขาย” และ “ให้เช่า” ที่ติดอยู่ตามอาคารพาณิชย์และตึกแถวริมถนนเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่มีห้องว่างต่อเนื่องหลายคูหา ขณะที่บางแห่งมีสัดส่วนพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีก่อน
ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยอมรับว่า ปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น หลายธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านในทำเลราคาแพงอีกต่อไป การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่า
ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ กำลังซื้อที่ชะลอตัว และภาระหนี้สินของประชาชนจำนวนมาก ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยต้องตัดสินใจลดขนาดธุรกิจ ย้ายออกจากพื้นที่เช่า หรือปิดกิจการไปในที่สุด
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในอดีต การมีตึกแถวติดถนนใหญ่หรือมีร้านค้าอยู่ในทำเลทองถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างมาก แต่ในยุคปัจจุบัน ความได้เปรียบนั้นอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อโลกการค้าได้ย้ายจากหน้าร้านไปอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
สำหรับหลายคน ภาพบ้านหม้อในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ที่กำลังเกิดขึ้นกับย่านการค้าและอาคารพาณิชย์จำนวนมากทั่วกรุงเทพฯ และอาจรวมถึงอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่า “บ้านหม้อเงียบลงหรือไม่” แต่คือ “ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่ตึกแถวและหน้าร้านแบบเดิมกำลังหมดความสำคัญลงจริงหรือไม่” และผู้ประกอบการรายย่อยจะปรับตัวอย่างไรในโลกการค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
News1 รายงาน