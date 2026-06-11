# ปิดฉาก "ทนายตั้ม" จำ 5 ปี 12 เดือน ชดใช้กว่า 72 ล้าน
ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีที่นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ “เจ๊อ้อย” ร่วมกับพนักงานอัยการ ยื่นฟ้องนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” พร้อมพวกรวม 3 คน ในข้อหาฉ้อโกง ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน จากกรณีการโอนเงินจำนวนมากที่ฝ่ายผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกให้โอนเงินไปลงทุนและทำธุรกรรมต่าง ๆ หลายรายการ
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากข้อกล่าวหาว่า “เจ๊อ้อย” ถูกชักชวนให้โอนเงินหลายครั้ง โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือเงินลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์มูลค่า 71 ล้านบาท รวมถึงเงินซื้อรถยนต์หรู และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ฝ่ายทนายตั้มยืนยันมาตลอดว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้โดยเสน่หา ไม่ใช่การฉ้อโกง
ก่อนหน้านี้ คดีดังกล่าวเคยถูกจับตาอย่างมาก เนื่องจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องและระบุมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 111 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของคดีหลอกลงทุนและคดีเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์หรู รวมถึงมีประเด็นฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ล่าสุด ศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายษิทรา เบี้ยบังเกิด 5 ปี 12 เดือน พร้อมให้ชดใช้เงินจำนวน 72,567,764 บาท แก่ผู้เสียหาย ถือเป็นคำพิพากษาครั้งสำคัญในคดีที่สังคมติดตามมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเคยมีประเด็นในชั้นคดีแพ่งเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์ ซึ่งศาลแพ่งเคยมีคำสั่งคืนทรัพย์บางส่วนให้แก่ทนายตั้มเนื่องจากพยานหลักฐานในขณะนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน แต่ผลคดีอาญาในวันนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนอาญาโดยตรง
สำหรับการพิจารณาคดีในวันนี้ มีรายงานว่า อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาภายในห้องพิจารณาคดีด้วย และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผลคำพิพากษาออกสู่สาธารณะเป็นกลุ่มแรก ๆ ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น
News1 รายงาน