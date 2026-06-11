กูรูไอทีเบรก TH-AI Passport ชี้ปัญหาอยู่ที่คุณภาพ ไม่ใช่การเมือง
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ออกมาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport โดยยืนยันว่า เสียงคัดค้านจากคนในวงการไอทีจำนวนมากไม่ได้มีที่มาจากเรื่องการเมือง แต่เกิดจากข้อเท็จจริงด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของระบบที่สามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้
ดร.ธนชาติ ระบุว่า งานด้าน AI เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและวิชาการ ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน AI เป็นประจำ ย่อมสามารถประเมินได้ว่าระบบใดมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งานจริง
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า หากรัฐบาลสามารถจัดหา AI ระดับ Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้ประชาชนใช้งานได้ฟรีจริง ผู้ใช้งานจำนวนมากก็คงยินดีเปลี่ยนมาใช้งานทันที เพราะปัจจุบันผู้ใช้ AI จำนวนไม่น้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพันบาท เพื่อเข้าถึงความสามารถขั้นสูงของแพลตฟอร์มต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญรายนี้มองว่า สิ่งที่ถูกนำเสนอในโครงการ TH-AI Passport ยังไม่สามารถให้ประสิทธิภาพในระดับเดียวกับบริการ AI พรีเมียมที่ผู้ใช้งานมืออาชีพเลือกใช้ โดยความสามารถหลายด้านยังใกล้เคียงกับบริการฟรีที่มีอยู่แล้วในตลาด ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องการนำ AI ไปใช้ในการทำงานจริงยังคงต้องพึ่งพาบริการแบบเสียค่าใช้จ่ายต่อไป
ดร.ธนชาติ ระบุเพิ่มเติมว่า หากมี AI ฟรีที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานจริง ย่อมไม่มีใครอยากจ่ายเงินรายเดือนเพื่อซื้อบริการจากค่ายอื่น แต่เหตุผลที่ผู้ใช้งานจำนวนมากยังคงยอมเสียค่าใช้จ่าย ก็เพราะประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านั้นยังตอบสนองความต้องการในการทำงานได้ดีกว่า
ความเห็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานในแวดวงเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก และยิ่งทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อความคุ้มค่าของโครงการ TH-AI Passport ว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ
News1 รายงาน