# น่ากลัวกว่าศัตรู? คือโx่แต่ขยัน เพจดังเตือน “เสี่ยหนู” คนกันเองพาเจ้านายจนมุม
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเพจการเมืองชื่อ “ยูนิคอร์นการเมือง” ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะเตือนบุคคลที่ถูกเรียกว่า “เสี่ยหนู” พร้อมวิจารณ์กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นกองเชียร์ทางการเมือง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า
“ด่วน! แอดเตือน ‘เสี่ยหนู’ มาตลอด ‘พวกกระจอกบอกเก่ง’ เสนอตัวมาเป็นด้อมยุทธศาสตร์เซียร์น้ำเงิน มันจะทำเสี่ยหนูซวยยับ เพราะความขยันแต่โ...ของพวกมัน เห็นหรือยังคะ?”
ข้อความดังกล่าวถูกมองว่าเชื่อมโยงกับกรณีที่ “โจ มณฑาณี” โพสต์กล่าวหาสื่อมวลชนและบุคคลบางฝ่ายผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต่อมาถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานที่นำมาเผยแพร่
ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นดังกล่าวถูกจับตาหนักขึ้น หลังมีบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าว จนเกิดเสียงวิจารณ์ว่ามีการรับรองข้อมูลหรือสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือไม่
อย่างไรก็ตาม กระแสสังคมกลับไม่เป็นไปในทิศทางที่ผู้สนับสนุนคาดหวัง เมื่อมีผู้ตั้งคำถามจำนวนมากเกี่ยวกับที่มาของข้อมูล รวมถึงความเหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่กำลังเป็นข้อถกเถียง
หนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก คือช่วงที่นายกรัฐมนตรีถูกผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว แต่ไม่ได้ยืนยันโดยตรงว่าเป็นบัญชีของตนเอง โดยระบุว่าจะต้องกลับไปตรวจสอบบัญชีก่อน พร้อมกล่าวว่าไม่เข้าใจคำถาม ก่อนจะยุติการตอบคำถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อในโพสต์ของโจ มณฑาณี ก็ยังไม่ได้ยืนยันข้อกล่าวหาตามเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ โดยให้ความเห็นเพียงว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ควรรับฟัง และขอบคุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ประกาศเดินหน้าดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ โดยระบุว่าหากมีการฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือรับรองข้อมูลอาจถูกเรียกเข้าให้การต่อศาล เพื่อชี้แจงว่าข้อกล่าวหาต่าง ๆ มีพยานหลักฐานรองรับหรือไม่
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น หลายคนจึงย้อนกลับไปมองข้อความของเพจยูนิคอร์นการเมืองอีกครั้ง โดยมองว่าสาระสำคัญของโพสต์อาจไม่ได้อยู่ที่การโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง แต่อยู่ที่การเตือนว่าบางครั้งความเสียหายทางการเมืองไม่ได้เกิดจากศัตรูภายนอก หากแต่อาจเกิดจากผู้ที่อ้างตัวว่ากำลังช่วยเหลือ แต่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และนั่นอาจเป็นที่มาของคำเตือนที่กำลังถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ว่า
“น่ากลัวกว่าศัตรู คือโx่แต่ขยัน”
News1 รายงาน