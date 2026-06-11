ดีเอสไอไม่ถอย! ลุยคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ยังไม่จบเกม
แม้คดีฮั้วเลือก สว. จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันชัดว่า การสอบสวนคดีอั้งยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว. ยังเดินหน้าต่อ ไม่มีการหยุดหรือเจอทางตันตามที่หลายฝ่ายกังวล
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ของ กกต. เคยมีมติ 5 ต่อ 2 เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 ราย ไม่มีมูลความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ขณะที่ก่อนหน้านั้น คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่ 26 กลับมีความเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่ถือเป็นข้อยุติ เนื่องจากขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในชั้นการพิจารณาของบอร์ด กกต. ซึ่งเริ่มประชุมพิจารณาสำนวนแล้ว และจะทยอยตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงมติครั้งสุดท้าย
ด้านแหล่งข่าวจากดีเอสไอเปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนยังคงสอบปากคำพยานเพิ่มเติมและรวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อสั่งการของอัยการคดีพิเศษ โดยเฉพาะประเด็นเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคดีอั้งยี่และฟอกเงิน
รายงานระบุว่า พยานหลายรายยังคงยืนยันข้อมูลและหลักฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันดีเอสไอยังได้สอบปากคำพยานรายใหม่เพิ่มเติม ซึ่งไม่เคยปรากฏในสำนวนมาก่อน
แม้ผลการพิจารณาของ กกต. จะมีความสำคัญต่อรูปคดี แต่ดีเอสไอย้ำว่า คดีอาญาอั้งยี่และฟอกเงินเป็นอีกฐานความผิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ จึงไม่สามารถสรุปได้ล่วงหน้าว่าผลการลงมติของ กกต. จะทำให้คดีของดีเอสไอสิ้นสุดลงหรือไม่
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า หากท้ายที่สุด กกต. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 ราย ไม่มีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ผลดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบสำนวน แต่ไม่ได้หมายความว่าคดีอั้งยี่และฟอกเงินจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เพราะยังต้องพิจารณาพยานหลักฐานทางการเงินและข้อเท็จจริงอื่นร่วมด้วย
ทั้งนี้ ดีเอสไอยืนยันว่า ภารกิจของหน่วยงานคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน และจะดำเนินการสอบสวนต่อไปจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะครบถ้วน ก่อนส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย
News1 รายงาน