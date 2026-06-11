ช่วยเพื่อนยันรถ ชาวเน็ตไม่ติดใจ แต่สงสัยทำไมต้องยันคอ?
กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังเพจ "เฮียขับรถ" เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 คันที่กำลังช่วยเหลือกันบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน
จากภาพในคลิปจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ทั้งสองคันขี่เคียงข้างกัน โดยผู้ขับขี่คันหนึ่งใช้เท้ายันไปยังตัวของผู้ขับขี่อีกคัน เพื่อช่วยประคองและส่งแรงให้รถสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ท่ามกลางความเชื่อของผู้ชมจำนวนมากว่า รถคันดังกล่าวอาจกำลังประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้อง สตาร์ทไม่ติด หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลกลับไม่ใช่เรื่องของน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง เพราะชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างชื่นชมความมีน้ำใจของผู้ขับขี่ทั้งสองคน
แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางกลับเป็น "ตำแหน่ง" ที่ใช้ในการยันรถ
เนื่องจากในคลิปปรากฏภาพคล้ายกับการใช้เท้ายันบริเวณช่วงคอหรือศีรษะของเพื่อนร่วมทาง จนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนระบุว่าบนรถจักรยานยนต์ยังมีจุดอื่นที่สามารถใช้ยันได้อีกหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวรถ แฟริ่ง หรือบริเวณด้านท้ายรถ จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมจึงเลือกใช้วิธีดังกล่าว
ขณะที่อีกหลายความคิดเห็นมองว่า ทั้งสองคนน่าจะรู้จังหวะและวิธีช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เพียงแต่ภาพที่ออกมาดูแปลกตาและชวนอมยิ้ม จนกลายเป็นจุดสนใจมากกว่าปัญหาของรถที่กำลังได้รับความช่วยเหลือเสียอีก
งานนี้จึงกลายเป็นว่า จากคลิปน้ำใจบนท้องถนนที่ควรได้รับคำชื่นชม กลับมีคำถามหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์
"ช่วยเพื่อนยันรถไม่ติด...แต่ทำไมต้องยันคอ?"
News1 รายงาน