ภท.หน้ามืด ขู่ "ฟ้องปิดปาก" โพสต์แชร์เขากระโดง
พรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ดินเขากระโดงอย่างเข้มข้น หลังฝ่ายกฎหมายพรรคประกาศพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว หากพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือมีเจตนาทำให้พรรคและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในสังคม ว่า พรรคไม่มีปัญหากับประชาชนที่รับรู้ข้อมูลและแชร์ต่อด้วยความเชื่อโดยสุจริต แต่หากมีผู้ใดจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือมุ่งหมายให้พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรค หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย พรรคจะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นายศุภชัย ระบุว่า ที่ผ่านมาอดทนต่อการโจมตีทางการเมืองมามากพอสมควร แม้บางครั้งจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ส่วนบุคคล แต่เมื่อสถานการณ์ลุกลามเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและพรรคการเมือง
ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ยังย้ำว่า การแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ภายใต้กรอบของข้อเท็จจริงและกฎหมาย แต่หากเป็นการใส่ความ บิดเบือน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็อาจเข้าข่ายความผิดและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในโลกออนไลน์ โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นในประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงสาธารณะ อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามกดดันหรือสกัดการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องชื่อเสียงจากข้อมูลที่เห็นว่าไม่เป็นความจริง
ประเด็นที่ดินเขากระโดงยังคงเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงสำคัญทางการเมืองที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าหลังจากนี้ การต่อสู้จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น แต่อาจขยายไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ
News1 รายงาน