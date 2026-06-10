สนธิชี้เป้า “โจ มณฑานี-โบว์ นัฎฐา” ซัด ไม่เอ่ยชื่ออย่าคิดว่ารอด
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการสนธิเล่าเรื่อง เปิดประเด็นตอบโต้กรณีโพสต์ข้อความของโจ มณฑานี และโบว์ นัฎฐา ที่มีเนื้อหากล่าวถึงบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองและบุคคลสาธารณะ โดยระบุว่า แม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลใดโดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลีกเลี่ยงความรับผิดได้
นายสนธิ หยิบยกโพสต์ของโจ มณฑานี ที่ระบุว่า “รู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้” พร้อมกล่าวอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลรีดเงินจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และ PT เดือนละ 5 ล้านบาท ก่อนที่นายพิพัฒน์จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ” ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร”
นายสนธิ ตั้งคำถามกลับว่า หากเป็นเรื่องจริง เหตุใดจึงไม่มีการนำหลักฐานออกมาเปิดเผย พร้อมมองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจให้สังคมเชื่อมโยงไปยังบุคคลเป้าหมาย แม้จะไม่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจนก็ตาม
นอกจากนี้ นายสนธิ ยังกล่าวถึงโพสต์ของโบว์ นัฎฐา ที่ระบุว่า “สื่อตบทรัพย์มีเยอะมั้ยไม่รู้ แต่จะมีเจ้านึงที่เขารู้กันทั้งวงการ” โดยมองว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะเดียวกัน คือไม่เอ่ยชื่อ แต่ปล่อยให้สังคมตีความว่าเป็นใคร
นายสนธิ ระบุว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อ แต่อยู่ที่ว่าผู้คนทั่วไปเข้าใจว่ากำลังหมายถึงใคร และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือไม่ พร้อมเตือนว่า การใช้วิธีพาดพิงโดยอ้อมอาจไม่ใช่เกราะป้องกันจากความรับผิดทางกฎหมาย
ช่วงหนึ่งของรายการ นายสนธิ ยังเปิดเผยว่า ทีมกฎหมายกำลังรวบรวมข้อมูลและพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าหากเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็พร้อมให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทั้งหมด
นายสนธิ ทิ้งท้ายว่า ผู้ที่เชื่อว่าการไม่เอ่ยชื่อจะทำให้พ้นจากความรับผิด อาจต้องทบทวนใหม่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ศาลจะพิจารณาจากพฤติการณ์โดยรวม ผลกระทบ และความเข้าใจของสาธารณชน มากกว่าการดูเพียงว่ามีการระบุชื่อโดยตรงหรือไม่
News1 รายงาน