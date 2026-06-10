ดร.อ้อ ปชป. ตั้งคำถาม TH-AI Passport งบ 1.6 พันล้าน จ่าย 324 ล้าน ได้เพียงแผนงาน?

AI 1.6 พันล้านเดือด! ปชป. ซัดยับ จ่าย 324 ล้าน ได้แค่แผนบนกระดาษ?
ดร.กานต์ เลียวไพโรจน์ หรือ "ดร.อ้อ" ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาอภิปรายและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ TH-AI Passport หรือโครงการสนับสนุนสิทธิการใช้งาน AI ของภาครัฐ วงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความคุ้มค่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และความปลอดภัยของข้อมูลประชาชน
ดร.อ้อ ตั้งคำถามตั้งแต่ต้นว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการผลลัพธ์อะไรจากงบประมาณ 1,600 ล้านบาทที่ใช้งบภาษีประชาชน โดยแม้ในทีโออาร์จะระบุถึงเป้าหมายการยกระดับศักยภาพด้าน AI และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ แต่ยังไม่ปรากฏตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดความสำเร็จของโครงการอย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปหรือไม่
ประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักคือการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 324 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินโครงการทั้งหมด ขณะที่ผลงานส่งมอบตามข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นอภิปราย เป็นเพียงแผนการดำเนินงานโครงการอย่างละเอียด ทำให้เกิดคำถามว่า หลักเกณฑ์ใดถูกนำมาใช้ประเมินว่าผลงานดังกล่าวมีมูลค่าเพียงพอสำหรับการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเช่นนี้
ดร.อ้อ เรียกร้องให้ทั้งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานเจ้าของโครงการออกมาชี้แจงต่อสาธารณะว่า ใช้ตัวชี้วัดใดในการตรวจรับงาน และมีเหตุผลใดที่ทำให้รัฐอนุมัติการจ่ายเงินงวดแรกในสัดส่วนสูงถึง 324 ล้านบาท ทั้งที่ผลงานที่ปรากฏยังอยู่ในลักษณะแผนงานและเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ
นอกจากประเด็นด้านงบประมาณแล้ว ยังมีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของข้อมูลประชาชน หากโครงการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบตามเป้าหมายหลายล้านคน ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบจะถูกจัดเก็บที่ใด ใครเป็นเจ้าของข้อมูล และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
อีกทั้งยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ระบบอาจพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีการตั้งคำถามว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานกำกับดูแลได้ประเมินความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ไว้แล้วหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาลอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศในอนาคต
การอภิปรายครั้งนี้ส่งผลให้โครงการ TH-AI Passport กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกจับตาในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการคุ้มครองข้อมูลของประชาชน ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่หลายฝ่ายรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นการอภิปรายและตั้งคำถามเชิงตรวจสอบต่อโครงการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชน
News1 รายงาน