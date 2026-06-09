เปิดหลักฐานเพิ่ม โพสต์โจ มณฑานี-โบว์ ณัฏฐา ปมบ้าน-ดวงอาทิตย์ ถูกตั้งคำถามเข้าข่ายพาดพิงหรือไม่

เปิดหลักฐานเพิ่ม! โพสต์ “โจ มณฑานี” และ “โบว์ ณัฏฐา” ถูกจับตา หลังมีคอมเมนต์สื่อถึง “บ้าน-ดวงอาทิตย์” จนถูกตั้งคำถามเข้าข่ายพาดพิงบุคคลหรือไม่
ประเด็นความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ระหว่าง “โจ มณฑานี” และ “โบว์ ณัฏฐา” กับบุคคลที่ถูกพาดพิง ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการนำภาพโพสต์และคอมเมนต์ต่าง ๆ ออกมาเผยแพร่เพิ่มเติม จนเกิดข้อถกเถียงในสังคมออนไลน์ว่า แม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรง แต่การสื่อสารดังกล่าวอาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าหมายถึงใคร
โดยในโพสต์ของโจ มณฑานี มีข้อความระบุว่า
“รู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้ กลุ่มคนดีย์ที่รุมขุดคุณพิพัฒน์ และ PT เพื่อรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน แต่แกมีศักดิ์ศรี-แกไม่ให้ คุณขิงต้องสู้กลับ อย่ายอม”
ขณะที่โบว์ ณัฏฐา ได้โพสต์ข้อความอีกด้านหนึ่งว่า
“สื่อตบทรัพย์มีเยอะมั้ยไม่รู้ แต่จะมีเจ้านึงที่เขารู้กันทั้งวงการ เพราะทำมาจนเป็นตำนาน ใครไม่อยากโดนเต้าข่าวด่าทุกวันก็จ่ายมา”
พร้อมมีข้อความต่อท้ายว่า
“ยังไม่ทันไรก็ร้อนตัว”
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ภาพคอมเมนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นภาพ “บ้าน” และ “ดวงอาทิตย์” พร้อมการโต้ตอบระหว่างผู้โพสต์ จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้สัญลักษณ์หรือคำใบ้สื่อถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ โดยหลายฝ่ายมองว่าเมื่อพิจารณาร่วมกับโพสต์ก่อนหน้า อาจทำให้ผู้อ่านจำนวนมากเข้าใจได้ว่ากำลังกล่าวถึงบุคคลหรือองค์กรใด
ด้านนักกฎหมายหลายคนเคยอธิบายหลักการทั่วไปไว้ว่า การไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรง ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากการถูกฟ้องร้องเสมอไป หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนทั่วไปที่อ่านข้อความหรือเห็นบริบทโดยรอบ สามารถเข้าใจได้ว่ากำลังหมายถึงบุคคลใด และข้อความดังกล่าวส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังนำไปสู่การตั้งคำถามในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานของการกล่าวหาในสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์หรือกระทำการไม่เหมาะสม แต่ยังไม่มีการแสดงหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
ผู้ติดตามสถานการณ์จำนวนหนึ่งมองว่า หากสังคมยอมรับให้มีการกล่าวหาบุคคล องค์กร หรือสื่อมวลชน ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยปราศจากหลักฐานที่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา และสร้างบรรทัดฐานที่เป็นปัญหาต่อสังคมในระยะยาว เพราะอาจเปิดช่องให้มีการใช้ข้อกล่าวหาเป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายที่เห็นต่างได้
นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิจารณ์จากผู้ติดตามบางส่วนที่เห็นว่า หากบุคคลใดมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ก็ควรนำเสนอข้อมูลที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มากกว่าปล่อยให้เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่สังคมต้องตีความกันเอง
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพาดพิงยังคงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีข้อพิสูจน์หรือคำวินิจฉัยจากกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างอื่น
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการดำเนินคดีเพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าวหรือไม่ แต่ประเด็นนี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูล และสิทธิของผู้ถูกพาดพิงที่จะได้รับความเป็นธรรมจากสังคมและกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมในขณะนี้ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีการสื่อสารและการโจมตีทางการเมืองที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์
เพราะเมื่อมีการกล่าวหาบุคคลหรือสื่อมวลชนด้วยข้อหาที่ร้ายแรง แต่กลับไม่มีหลักฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจน หลายฝ่ายจึงตั้งข้อสังเกตว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะจริง หรือเป็นเพียงการสร้างแรงกดดันทางสังคมต่อฝ่ายที่มีจุดยืนแตกต่างทางการเมือง
ขณะที่บางส่วนมองว่า ปรากฏการณ์ลักษณะนี้อาจสะท้อนรูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองยุคใหม่ ที่ใช้การพาดพิง การสร้างกระแส และการปล่อยข้อกล่าวหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างครบถ้วน
คำถามที่สังคมกำลังรอคำตอบจึงไม่ใช่เพียงว่า ข้อกล่าวหานั้นจริงหรือเท็จ แต่รวมถึงว่า การโจมตีลักษณะนี้กำลังกลายเป็น "การเมืองแบบตลาดล่าง" รูปแบบใหม่ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องกลุ่มอำนาจ พรรคการเมือง หรือรัฐบาลจากการตรวจสอบของสื่อและภาคประชาชนหรือไม่
และท้ายที่สุด ผู้ที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ดีที่สุด อาจไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่นักเคลื่อนไหว หรือผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ แต่คือข้อเท็จจริง หลักฐาน และกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระจากทุกฝ่าย
News1 รายงาน