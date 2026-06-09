โอม ปภส ไลฟ์เดือด พาดพิงคนแบกอนุทิน-พิพัฒน์ สังคมแห่คาดเดาหมายถึงใคร

อุ๊ย! โอม ปภส หมายถึงใคร? คนป่วยจิตเวชแบก “อนุทิน-พิพัฒน์”
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังนายทรงชัย เนียมหอม หรือ “โอม ปภส” ไลฟ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยพาดพิงถึงบุคคลรายหนึ่งที่ตนระบุว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งมักออกมาแสดงตัวสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อย่างต่อเนื่อง
โอม ปภส ระบุว่า บุคคลดังกล่าวมักทำหน้าที่ตอบโต้ แก้ต่าง และโจมตีผู้ที่ออกมาตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองทั้งสองคน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมดังกล่าวคล้ายกับการเป็น “ด้อมการเมือง” ที่ไม่ยอมรับความเห็นต่าง
เจ้าตัวย้ำว่า ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์ ตั้งคำถาม และตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และไม่ควรมีใครถูกโจมตีเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
โอม ปภส ยังกล่าวด้วยว่า แม้ตนจะมีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองหลายคน แต่พยายามวางตัวเป็นกลาง และไม่ต้องการเห็นสังคมไทยตกอยู่ในสภาพที่ผู้สนับสนุนทางการเมืองบางกลุ่มพร้อมออกมาปกป้องทุกเรื่องจนไม่เปิดพื้นที่ให้มีการวิจารณ์
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเตือนว่า การกล่าวหา โจมตี หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายได้ พร้อมกล่าวในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ว่า หากบุคคลดังกล่าวมีปัญหาสุขภาพด้านจิตเวช ก็ควรดูแลสุขภาพและรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยความเป็นห่วง
อย่างไรก็ตาม โอม ปภส ไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลที่กล่าวถึง ทำให้เกิดกระแสคาดเดาในโลกออนไลน์ว่า บุคคลดังกล่าวคือใครกันแน่
News1 รายงาน