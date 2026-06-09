ไทกรอ้างมติปี 61 คณะกรรมการที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดง หวั่นเข้าข่าย ม.157

คณะกรรมการที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดง มีลุ้นโดน ม.157
นายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระโดง โดยอ้างถึงมติของคณะกรรมการที่ดินที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งเคยพิจารณาประเด็นดังกล่าวเมื่อปี 2561
นายไทกรระบุว่า คณะกรรมการมีมติไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิในพื้นที่เขากระโดงตามคำพิพากษาศาลปกครองทั้ง 8 คดี โดยให้เหตุผลว่าอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากดำเนินการเพิกถอนในขณะนั้น
นอกจากนี้ นายไทกรยังอ้างว่า ในการประชุมพิจารณาดังกล่าว ไม่มีการนำแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาประกอบการพิจารณา จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
ความเห็นของนายไทกรมีขึ้นท่ามกลางกระแสถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะของที่ดินเขากระโดง หลังหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นแตกต่างกันทั้งในมิติข้อกฎหมายและอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความเห็นและการอ้างอิงข้อมูลของนายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงยังคงอยู่ระหว่างการถกเถียงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เครดิต : ไทกร พลสุวรรณ
News1 รายงาน