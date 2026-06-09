โบว์ ณัฏฐา ตอบปมหลักฐานสื่อตบทรัพย์ ชี้เป็นสังคมเงินสด จนเกิดกระแสวิจารณ์

สังคมอึ้ง! โบว์ ณัฏฐา ยอมรับ ไร้หลักฐานอ้างเงินสดกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลัง น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์ ณัฏฐา” พิธีกรและนักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มที่เธอเรียกว่า “สื่อดาวไถ” โดยอ้างว่ามีการใช้วิธีโจมตีเป้าหมายผ่านสื่อ ก่อนเจรจาเรียกรับผลประโยชน์เพื่อยุติการนำเสนอข่าว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือช่วงหนึ่งของโพสต์ที่มีผู้ตั้งคำถามถึงหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งโบว์ ณัฏฐา ตอบว่า
“มีหลักฐานมั้ย?? .. จะมีได้ยังไง สังคมเงินสด”
ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกล่าวหาที่มีความร้ายแรงเช่นนี้ ควรมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ขณะที่อีกส่วนมองว่าเจ้าตัวกำลังสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แต่ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน
นอกจากนี้ ยังมีการนำโพสต์เก่าที่กล่าวถึงเรื่อง “สื่อตบทรัพย์” กลับมาเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้ง ส่งผลให้ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การกล่าวหาในพื้นที่สาธารณะ และภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริง กลายเป็นหัวข้อถกเถียงในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว และไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดถูกระบุชื่ออย่างเป็นทางการในโพสต์ของโบว์ ณัฏฐา
News1 รายงาน