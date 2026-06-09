ปลัดดีอีรับ TH-AI Passport เซ็นสัญญาแล้ว เปลี่ยน TOR ไม่ได้

งานงอกแล้ว! โปรเจกต์ AI ไชยชนก เซ็นสัญญาแล้ว ปลัดดีอีรับเปลี่ยน TOR ไม่ได้ประเด็นโครงการ TH-AI Passport กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยอมรับว่า ขณะนี้โครงการได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้
นายพชร เปิดเผยว่า กระทรวงดีอียังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเอง พร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่ นายพชร ระบุชัดว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้ว
ปลัดกระทรวงดีอียังยืนยันว่า หากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็น กระทรวงจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ คำชี้แจงดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดขึ้นนั้น จะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงรายละเอียดของโครงการได้มากน้อยเพียงใด ในเมื่อเงื่อนไขสำคัญอย่าง TOR ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วหลังการลงนามสัญญา
News1 รายงาน