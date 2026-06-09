ชาวบ้านบ่อกวางทองรวมตัวขับไล่ผู้ใหญ่บ้าน ปมคัดค้านโรงงานจีน หวั่นมลพิษกระทบชุมชน

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่ ปมโรงงานจีนสร้างมลพิษ
เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หลังชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวแสดงพลังคัดค้านโครงการโรงงานที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ พร้อมตะโกนขับไล่ผู้ใหญ่บ้าน โดยกล่าวหาว่าไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนและไม่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ พร้อมข้อความระบุว่า “ชาวบ้านจะไม่ทน รวมตัวขับไล่ผู้ใหญ่บ้านเข้าข้างโรงงานจีนสร้างมลพิษ หมู่ 4 บ่อกวางทอง” สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ภายในคลิป ชาวบ้านหลายคนแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผย โดยระบุว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านไม่เคยลงมารับฟังปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง เมื่อเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานหรือผลกระทบในพื้นที่กลับไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร
ตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า ประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้นำชุมชน รวมถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการบางเรื่องภายในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ใหญ่บ้านอาจมีความใกล้ชิดกับโครงการโรงงานที่กำลังถูกคัดค้าน
นอกจากนี้ ชาวบ้านยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหากลิ่น มลพิษ และความเสี่ยงต่อสุขภาพในอนาคต พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างหรือดำเนินกิจการโรงงานดังกล่าวในพื้นที่
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือความคืบหน้าของการก่อสร้าง ซึ่งชาวบ้านมองว่าหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ จนแล้วเสร็จ อาจยากต่อการแก้ไขหรือยุติโครงการในภายหลัง เนื่องจากมีการลงทุนและก่อสร้างไปเป็นจำนวนมากแล้ว
ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความชัดเจนและความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคลิปเป็นคำกล่าวอ้างจากชาวบ้านและผู้ให้สัมภาษณ์ในเหตุการณ์ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว
เครดิต: เพจข่าวชลบุรีวันนี้
News1 รายงาน