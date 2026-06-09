ทนายอั๋น โต้กรมที่ดิน ปมชัย ชิดชอบ ชี้ไม่มีโฉนดแต่เหตุใดจึงครอบครองพื้นที่ได้

ทนายอั๋น โต้กรมที่ดิน! ปม “ชัย ชิดชอบ” ชี้แม้ไม่มีโฉนด แต่เหตุใดจึงมีการครอบครองพื้นที่
กรณีกรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงว่า พื้นที่ที่นายชัย ชิดชอบ ทำสัญญาอาศัยที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2516 เนื้อที่ 6 ไร่เศษนั้น ไม่เคยมีการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิให้ และไม่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่เขากระโดงกว่า 5,000 ไร่
ล่าสุด “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ออกมาแสดงความเห็นโต้แย้งคำชี้แจงดังกล่าว โดยระบุว่า แม้กรมที่ดินจะยืนยันว่าไม่ได้ออกโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว แต่ประเด็นสำคัญคือปัจจุบันมีการเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่จริง
ทนายอั๋นตั้งข้อสังเกตว่า หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีเอกสารสิทธิรองรับ เหตุใดจึงมีการล้อมรั้วและใช้พื้นที่เป็นลักษณะคล้ายที่จอดรถหรือพื้นที่ครอบครองส่วนบุคคลได้
เจ้าตัวย้ำว่า ประเด็นที่สังคมต้องการคำตอบไม่ใช่เพียงเรื่องการออกโฉนดเท่านั้น แต่รวมถึงสถานะการครอบครองพื้นที่ในปัจจุบันด้วย ว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับหรือไม่
ทนายอั๋นยังระบุว่า หากยอมรับร่วมกันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟฯ และไม่มีการออกเอกสารสิทธิจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรตรวจสอบต่อว่า การเข้าครอบครองและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปมที่ดินเขากระโดง หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งกรมที่ดิน นักการเมือง และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ต่างออกมานำเสนอข้อมูลและข้อกฎหมายในมุมมองที่แตกต่างกัน ขณะที่ข้อพิพาทหลายส่วนยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายต่อไป
เครดิต: คลิปเผยแพร่โดยเพจ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์”
News1 รายงาน