ทวี สอดส่อง โต้กรมที่ดิน ย้ำเขากระโดงเป็นที่หวงห้าม จี้เพิกถอนโฉนดทั้งแปลง

# “ทวี” โต้กรมที่ดิน! ยันเขากระโดงเป็นที่หวงห้าม จี้เพิกถอนโฉนดทั้งแปลง
กรณีกรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ และระบุว่าสัญญาอาศัยที่ดินของนายชัย ชิดชอบ เมื่อปี 2516 ครอบคลุมพื้นที่เพียงบางส่วน ไม่สามารถนำไปตีความว่าที่ดินทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ออกมาแสดงความเห็นโต้แย้ง โดยยืนยันว่าประเด็นสำคัญของคดีไม่ได้อยู่ที่การเช่าที่ดินหรือขอบเขตการใช้ประโยชน์ของนายชัย ชิดชอบ แต่เป็นเรื่องสถานะทางกฎหมายของพื้นที่เขากระโดงทั้งหมด ซึ่งตามข้อเท็จจริงและคำพิพากษาของศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นที่ดินหวงห้ามของรัฐ
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า พื้นที่เขากระโดงเป็นที่ดินที่ถูกสงวนหวงห้ามไว้ก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จึงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติให้ที่ดินที่ถูกหวงห้ามมาก่อนยังคงมีสถานะเป็นที่ดินหวงห้ามต่อไป
หัวหน้าพรรคประชาชาติยังยืนยันว่า เมื่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินหวงห้ามของรัฐ กรมที่ดินจึงไม่มีอำนาจออกโฉนดหรือหนังสือแสดงสิทธิใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่ต้น และหากมีการออกเอกสารสิทธิไปแล้ว ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิกถอนตามกระบวนการกฎหมาย
พ.ต.อ.ทวี อ้างถึงคำพิพากษาของศาลปกครองกลางและแนววินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่าที่ดินเขากระโดงมีสถานะเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ถูกหวงห้ามตามกฎหมายมาเป็นเวลายาวนาน และเห็นว่าอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจโดยตรงในการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกทับพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปฟ้องร้องประชาชนเป็นรายแปลงก่อน
ความเห็นของ พ.ต.อ.ทวี ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างจากคำชี้แจงล่าสุดของกรมที่ดิน ซึ่งยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่เขากระโดงดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล
การออกมาโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย ทำให้ประเด็นเขากระโดงกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง โดยเฉพาะคำถามสำคัญว่า สถานะทางกฎหมายของที่ดินกว่า 5,000 ไร่ในพื้นที่ดังกล่าวควรถูกตีความตามแนวทางใด และหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการอย่างไรต่อไปภายใต้คำพิพากษาและข้อกฎหมายที่มีอยู่
News1 รายงาน