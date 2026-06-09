กรมที่ดินแจงปมชัย ชิดชอบ เช่าที่ดินเขากระโดง ยืนยันออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

# กรมที่ดินแจงปม “ชัย ชิดชอบ” เช่าที่ดินเขากระโดง ยันออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย
กรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า นายชัย ชิดชอบ เคยทำสัญญาขออาศัยที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานที่ชี้ว่าที่ดินทั้งพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ และย้ำว่าการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ
คำชี้แจงของกรมที่ดินระบุว่า สัญญาอาศัยที่ดินที่นายชัย ชิดชอบ ทำไว้กับการรถไฟฯ เมื่อปี 2516 ครอบคลุมพื้นที่เพียง 6 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา บริเวณกิโลเมตรที่ 5.6 ของแนวเส้นทางรถไฟ และอยู่ในเขตแนวรางรถไฟที่กำหนดระยะคุ้มครองข้างละ 100 เมตรเท่านั้น
กรมที่ดินยืนยันว่า ไม่เคยมีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในแนวเขตรางรถไฟดังกล่าว และสัญญาอาศัยดังกล่าวไม่สามารถนำไปตีความครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5,083 ไร่ในบริเวณเขากระโดงได้
นอกจากนี้ กรมที่ดินยังระบุว่า จากการตรวจสอบแนวเส้นทางรถไฟสายแยกไปยังที่ย่อยศิลา ระยะทางประมาณ 6.2 กิโลเมตร พบว่าแนวเขตรถไฟมีการกำหนดระยะคุ้มครองแตกต่างกันในแต่ละช่วง และในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนแนวรางรถไฟแต่อย่างใด
คำชี้แจงยังระบุอีกว่า ในกรณีที่มีการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่นอกเหนือจากแนวเขตรางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามรับรองแนวเขตให้แก่แปลงที่ดินต่าง ๆ มาโดยตลอด และไม่เคยคัดค้านหรือสงวนสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิ
กรมที่ดินจึงยืนยันว่า การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง ทั้งในตำบลเสม็ดและตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับประชาชนบางส่วนในพื้นที่ ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล โดยกรมที่ดินระบุว่า ทุกฝ่ายควรรอคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นที่สุด และเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมา คู่กรณีทุกฝ่ายย่อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ คำชี้แจงล่าสุดของกรมที่ดินถือเป็นการตอบโต้กระแสข่าวและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับสถานะที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
News1 รายงาน