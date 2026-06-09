ย้อนคำพูด ธนาธร ปมเขากระโดง ถ้าผิดจริงการรถไฟฟ้องไปแล้ว

# ย้อนธนาธร! ออกตัวปมเขากระโดง “ถ้าผิดจริง การรถไฟฟ้องไปแล้ว”
กรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังภาคประชาชนและหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการเร่งรัดดำเนินการตามคำพิพากษาและตรวจสอบการใช้ที่ดินในพื้นที่อย่างจริงจัง
ท่ามกลางกระแสเรียกร้องดังกล่าว ได้มีการนำคำให้สัมภาษณ์เก่าของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาเผยแพร่ซ้ำบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีเขากระโดงในรายการหนึ่งเมื่อปี 2568
ในช่วงหนึ่งของการสนทนา นายธนาธรระบุว่า
“เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตั้งนาน ถ้าผิดจริงการรถไฟฟ้องไปแล้ว มีไม่ได้หรอกนะครับ”
พร้อมทั้งกล่าวอีกว่า
“ถ้าผิดจริง ชาวบ้านแถวนั้นก็ผิดกันหมด มันไม่ได้มีแปลงเดียว”
นอกจากนี้ นายธนาธรยังแสดงความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวควรดำเนินไปตามกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรอิสระและกระบวนการตามกฎหมาย มากกว่าจะโยงไปสู่ประเด็นทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังคำพูดดังกล่าวถูกนำกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามประเด็นเขากระโดงจำนวนหนึ่ง โดยมองว่า การให้เหตุผลว่าหากมีความผิดจริงหน่วยงานรัฐคงดำเนินการไปแล้ว อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งหลายหน่วยงานยังคงมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะของที่ดินและแนวทางดำเนินการทางกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ผู้ติดตามประเด็นดังกล่าวบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังจับตาการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงอย่างเข้มข้น คำสัมภาษณ์ของนายธนาธรในเวลานั้นถูกมองว่าเป็นการให้น้ำหนักไปในทางปกป้องผู้ถูกกล่าวหามากกว่าการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่
ด้านผู้สนับสนุนนายธนาธร มองว่า คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงความเห็นตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น และเป็นการชี้ให้เห็นว่าคดีควรดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ใช่ตัดสินจากกระแสสังคมหรือแรงกดดันทางการเมือง
สำหรับกรณีเขากระโดง ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของรัฐ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม และความชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำพิพากษาและข้อกฎหมายที่มีอยู่
News1 รายงาน