เปิดจุดเชื่อมโยง โจ มณฑานี - โบว์ ณัฏฐา ปมรีด 5 ล้าน สู่ข้อถกเถียงสื่อตบทรัพย์

# เปิดจุดเชื่อมโยง “โจ-มณฑานี - โบว์ ณัฏฐา” จากพันธมิตรทางความคิดสู่ทำเนียบรัฐบาล
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อกล่าวหา "รีดเงินเดือนละ 5 ล้านบาท" และประเด็น "สื่อตบทรัพย์" ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ชื่อของ "โจ-มณฑานี ตันติสุข" และ "โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา" กลับถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงควบคู่กันมากขึ้น เนื่องจากทั้งสองคนมีประวัติการแสดงจุดยืนทางสังคมและการเมืองไปในทิศทางใกล้เคียงกันมาอย่างต่อเนื่อง
โจ-มณฑานี เป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนและวิทยากรด้านการเงินที่มีบทบาทบนสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่โบว์ ณัฏฐา เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ดำเนินรายการที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำให้บทบาทของเธอในปัจจุบันเชื่อมโยงโดยตรงกับการสื่อสารของรัฐบาล
จุดเริ่มต้นของกระแสล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อโจ-มณฑานีเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยกล่าวอ้างว่า
"รู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้ กลุ่มคนดีย์ที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และ PT เพื่อรีดเงินเดือนละ 5 ล้าน แต่แกมีศักดิ์ศรี แกไม่ให้ คุณขิงต้องสู้กลับ อย่ายอม"
แม้โพสต์ดังกล่าวจะไม่มีการแสดงหลักฐานประกอบต่อสาธารณะ แต่กลับได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลระดับสูงทางการเมืองเข้าไปแสดงความคิดเห็น จนทำให้ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงในวงกว้าง
ต่อมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับ ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกัน ส่งผลให้เรื่องราวที่เริ่มต้นจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ถูกยกระดับขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะภายในเวลาอันสั้น
ขณะเดียวกัน โบว์ ณัฏฐา ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเรียกว่า "สื่อตบทรัพย์" โดยกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมของสื่อบางกลุ่มที่ใช้การนำเสนอข่าวเป็นเครื่องมือกดดันบุคคลเป้าหมาย ก่อนที่โจ-มณฑานีจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในโพสต์ดังกล่าว โดยระบุว่า ปัญหาไม่ได้มีเพียงการตบทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมีการนำข้อมูลไปปรับบริบทและรับงานมาโจมตีบุคคลอื่นอีกด้วย
เมื่อนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาเรียงตามลำดับ จะพบว่า ชื่อของโจ-มณฑานี และโบว์ ณัฏฐา ปรากฏอยู่ในประเด็นเดียวกันหลายครั้ง ทั้งในส่วนของการโพสต์ การแสดงความคิดเห็น และการขยายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องสื่อตบทรัพย์และการเรียกรับผลประโยชน์
ที่ผ่านมา ทั้งสองคนยังเคยแสดงจุดยืนในประเด็นสาธารณะและการเมืองไปในทิศทางใกล้เคียงกันอยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะ โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ หรือประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจจากสังคม
อีกข้อเท็จจริงที่ทำให้หลายคนจับตา คือโจ-มณฑานี ไม่ได้เป็นนักการเมืองระดับชาติ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล และไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลัก แต่โพสต์ของเธอกลับได้รับความสนใจจากบุคคลระดับสูงทางการเมืองอย่างรวดเร็ว ขณะที่โบว์ ณัฏฐา ซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกันในหลายประเด็น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดการพูดถึงความเชื่อมโยงของบุคคลทั้งสองมากขึ้นในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในมิติของเครือข่ายทางความคิดและบทบาททางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อประเด็นสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สังคมจำนวนไม่น้อยยังคงตั้งคำถาม ไม่ได้อยู่ที่ตัวข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีการนำเสนอข้อกล่าวหาดังกล่าว
เพราะหากมีข้อมูล หลักฐาน หรือพยานที่หนักแน่นเพียงพอ หลายคนมองว่าช่องทางที่เหมาะสมควรเป็นการแจ้งความร้องทุกข์ การนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย
แต่สิ่งที่สังคมได้เห็นกลับเป็นการโพสต์ข้อความกล่าวอ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเชิงเหน็บแนม การคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมา และการปล่อยให้สังคมคาดเดาถึงบุคคลที่ถูกพาดพิง โดยที่ยังไม่มีการนำเสนอหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ
คำถามดังกล่าวยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้น เมื่อผู้ที่เข้ามามีบทบาทในประเด็นนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไปบนโลกออนไลน์ แต่เป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รวมถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล
สำหรับผู้ติดตามการเมืองจำนวนหนึ่ง สิ่งที่ต้องการเห็นอาจไม่ใช่การโต้ตอบกันผ่านคอมเมนต์หรือการปล่อยให้สังคมคาดเดา แต่คือข้อเท็จจริง หลักฐาน และการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมรอคอยหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจน มากกว่าการกล่าวอ้างหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว
News1 รายงาน