ยกเลิกเวที TH-AI Passport Forum หลังถูกโยงการเมือง สังคมตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้น

ยกเลิกเวที TH-AI Passport Forum หรือเพราะแตะ รมต.ลูกเทพ?
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลัง "beartai" ประกาศยกเลิกการจัดไลฟ์เกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport หรือ Ai Pass TH ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน โดยให้เหตุผลว่าโครงการดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง จนไม่สามารถแยกการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกจากข้อถกเถียงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมได้
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ "หนุ่ย beartai" ระบุผ่านแถลงการณ์ว่า เดิมทีทีมงานมองเห็นความตั้งใจของทีมนักพัฒนา และต้องการเปิดพื้นที่ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงใกล้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าวกลายเป็นประเด็นถกเถียงทางการเมือง และมีการตีความในโลกออนไลน์ไปในหลายทิศทาง จนขัดกับเจตนารมณ์ของสื่อที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทีมงานจึงตัดสินใจยกเลิกการไลฟ์ดังกล่าว
ในแถลงการณ์ยังระบุอีกว่า วันที่ 11 มิถุนายน จะมีการจัดเวที TH-AI Passport Forum ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีดังกล่าวแทน
แม้คำชี้แจงของ beartai จะระบุชัดว่าเหตุผลในการยกเลิกเกิดจากบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองที่รายล้อมโครงการ แต่การตัดสินใจดังกล่าวกลับทำให้เกิดคำถามตามมาจำนวนมากในโลกออนไลน์
สาเหตุสำคัญคือ ก่อนหน้านี้โครงการ TH-AI Passport ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นความเชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมืองและเครือข่ายทางการเมืองที่ถูกกล่าวถึงในกระแสสังคม
ยิ่งเมื่อการจัดเวทีที่ควรเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังคำวิจารณ์ถูกยกเลิกลงก่อนวันจัดงาน ก็ยิ่งทำให้เกิดข้อสังเกตว่า แรงกดดันทางการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งนี้หรือไม่
อีกด้านหนึ่ง มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากโครงการดังกล่าวมีความพร้อมที่จะเปิดรับคำถามจากสาธารณะจริง เหตุใดเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผย จึงต้องถูกยกเลิกในนาทีสุดท้าย
ข้อสงสัยดังกล่าวยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ถูกเชื่อมโยงไปถึงนายไชยชนก ชิดชอบ ซึ่งเป็นบุคคลทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในพรรคภูมิใจไทย และเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในบทสนทนาบนโลกออนไลน์อยู่ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
แม้จนถึงขณะนี้จะไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันว่า มีการแทรกแซงหรือกดดันให้ยกเลิกเวทีดังกล่าว แต่การที่ผู้จัดงานระบุด้วยตนเองว่า "โครงการนี้เป็นประเด็นทางการเมือง" ก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า การเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด
หลายคนมองว่า หากโครงการมีความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบ เวทีลักษณะนี้ควรเป็นโอกาสในการตอบคำถามและสร้างความเข้าใจต่อสังคม มากกว่าการยุติการจัดงานท่ามกลางข้อสงสัยที่กำลังขยายตัว
ท้ายที่สุด การยกเลิกงานในครั้งนี้อาจไม่ได้ทำให้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ TH-AI Passport จบลง ตรงกันข้าม กลับทำให้เกิดคำถามใหม่เพิ่มขึ้นว่า เหตุใดเวทีที่ตั้งใจจะเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และคำว่า "เป็นประเด็นทางการเมือง" ที่ถูกระบุในแถลงการณ์นั้น หมายถึงเพียงบรรยากาศความขัดแย้งในสังคม หรือมีแรงกดดันบางอย่างอยู่เบื้องหลังกันแน่
News1 รายงาน