ตามรอย โบว์ ณัฏฐา บนข้ออ้างการต่อสู้ อุดมการณ์หรือกูอุดม

ตามรอย
โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา
บนข้ออ้างการต่อสู้
อุดมการณ์หรือกูอุดม!?!
โบว์ “ณัฏฐา มหัทธนา” สาวนักกิจกรรมที่สังคมรู้จักบนสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี 2549 ในการแสดงมุมมองต้านการยึดอำนาจ การเคารพหลักประชาธิปไตย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการใช้วาจาแบบไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมในการวิจารณ์ จากนั้นสังคมพบว่าเธอแตะมือกับคนเสื้อแดง และเคยเป็นพิธีกรของวอยซ์ทีวีในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย
ช่วงการยึดอำนาจปี 2557 เธอร่วมกิจกรรมการชูสามนิ้วกับ “รังสิมันต์, โรม อานนท์ นำภา, ไผ่ ดาวดิน” จนเป็นที่มาของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในปี 2562 จากนั้นเธอเร้นกายออกจากการแตะมือกับขั้วนี้บนข้ออ้างมีการเลือกตั้งแล้ว แม้ประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ดีกว่าอยู่ใต้ท็อปบูท?!?!
สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคือช่วงหนึ่งในชีวิต เธอใกล้ชิด “วัฒนา เมืองสุข” อดีต รมต.หลายกระทรวงของพรรคสีแดงแบบแน่นแฟ้น จนมีคลิปหลุดสัมพันธ์สวาทของเสี่ยไก่และเธอโผล่ออกมาช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 แม้ทั้งสองจะอ้างว่าครองสถานะพ่อม่าย/แม่ม่าย เพราะหย่าร้างแล้วจึงไม่ผิดครองธรรมใด ๆ แต่อย่าลืมว่าทั้งสองไม่ได้ยืนยันสถานะคู่ครอง แต่ยืนบนหลัก “คู่ควง” บนสนามสี่เหลี่ยมไม่กี่เมตร สำคัญคือทั้งสองต่างมีบุตรที่น่าจะรับรู้สายสัมพันธ์สวาทจากคลิปอื้อฉาว
แบบนี้ไม่รู้ว่าเสี่ยไก่และโบว์ ณัฏฐา ลืมหลักสิทธิมนุษยชนและสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก และแม่กับลูกไว้ชั่วคราวหรือไม่ ระหว่างประกอบกิจกรรมบนสนามสีขาวขนาดไม่กี่เมตรในคลิปฉาวดังกล่าว?
จากนั้นสังคมพบเธอในรายการออนไลน์ “ริงไซด์การเมือง” ที่หลายคนรับรู้ว่าเป็นสื่อในเครือระบอบพรรคสีน้ำเงิน และอาจเป็นไปได้ว่าช่วงที่เสี่ยไก่ย้ายไปอยู่ในเรือนจำข้อหาทุจริตบ้านเอื้ออาทรนั้น เสี่ยไก่อาจฝากฝังเธอไว้กับคนนุ่งกางเกงขาสั้นแดนเซาะกราว เพราะเสี่ยไก่กับบิ๊กบอสพรรคสีน้ำเงินคือสวนกุหลาบคอนเนกชัน โบว์จึงมีหน้าที่ในรายการดังกล่าวที่มีคอนเซปต์อวยพรรคสีน้ำเงินและโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ต้องอายแบบเนือง ๆ
และไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อ ครม.อนุทิน 2 ประสบปัญหาการสื่อสารเรื่องการขึ้นราคาน้ำมันเมื่อไม่กี่เดือนก่อน จนชาวบ้านด่าเสี่ยหนูลั่นประเทศ เสี่ยหนูจึงแต่งตั้งเธอเป็นโฆษก ดำรงตำแหน่งโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เพื่อทำหน้าที่รับมือและชี้แจงสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะเธอเคยบอกกับบางสื่อว่า เธอจะย่อยภาษา/ข้อมูลทางราชการที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย ๆ บวกกับตอนนั้นเสี่ยหนูดึงตัวเธอมาช่วยเป็น “หนังหน้าไฟ” ปิดแผลฉกรรจ์ให้ “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม พ่อค้าน้ำมันที่กำลังโดนชาวบ้านถล่มเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
วันแรกเมื่อถูกสื่อจี้ถามเรื่องการประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกอีกแล้ว ไหนบอกจะไม่ทำ โฆษกสาวตอบอย่างมาดมั่นว่า “ไม่ทราบว่าใครเป็นคนคอนเฟิร์มว่าจะไม่ขึ้นกลางคืน...ตามหลักการแล้วควรขึ้นกลางคืนป้องกันการกักตุน …” แต่ก็โดนสื่อเฉลยโดยทันทีว่า “พิพัฒน์” เป็นคนบอก!?!
และยังมีวาจาเชือดเฉือนอีกหลากดอกในตอนนั้นที่เธอฟาดกลับสื่อจนแต้มลบงอกกว่าแต้มบวกสำหรับ ครม.อนุทิน 2 และเมื่อภาวะมันคลายตัว ศบก.และเก้าอี้โฆษกของเธอจึงยุติบทบาทลงในเวลาไม่นานจากนั้น
หากย้อนดูเส้นทางของเธอตั้งแต่ปี 2549-2569 บทบาทของโบว์ชวนให้คิดว่ายี่สิบปีมานี้จุดยืนในการต่อสู้ของเธอนั้นคืออะไร? เพราะเธอเริ่มต้นกับขั้วสีแดง จากนั้นแตะมือแก๊งสามนิ้ว ต่อมาแปรสภาพเป็นกระบอกเสียงของระบอบสีน้ำเงินที่พบว่าเธออวยพรรคสีน้ำเงินเต็มร้อยและขยี้ขั้วตรงข้าม แม้บางคนเคยร่วมรบกันมาก็ตาม
ดังนั้นเส้นทางยี่สิบปีของเธอ มีคำถามว่า “อุดมการณ์หรือกูอุดม” กันแน่?!? และสิ่งใดคือหมุดยึดของเธอในข้ออ้างการต่อสู้ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ของโบว์ ณัฏฐา