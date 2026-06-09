ผลสอบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กทม. เจ้าหน้าที่ 12 รายถูกปรับราว 600 บาท

กทม.เสียหายหลักร้อยล้าน? จบที่ค่าปรับ 600 บาท
กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลัง นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยผลการสอบสวนกรณีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนัก โดยเฉพาะกรณีลู่วิ่งออกกำลังกายราคาสูงถึง 750,000 บาทต่อเครื่อง
นายศุภณัฐ ระบุว่า เนื่องในวาระครบรอบ 2 ปีของการเปิดโปงโครงการดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งขึ้น ได้สรุปผลสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 32 ราย
ผลการสอบสวนพบว่า เจ้าหน้าที่ 20 ราย ไม่มีความผิด ขณะที่อีก 12 ราย ถูกชี้ว่ามีความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง และได้รับโทษปรับ 2% ของเงินเดือน หรือประมาณ 600 บาทต่อคน ก่อนปิดเรื่อง
สส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่า แม้โครงการดังกล่าวจะถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าและความเสียหายที่อาจมีมูลค่าระดับหลายร้อยล้านบาท แต่บทลงโทษที่เกิดขึ้นกลับอยู่ในระดับต่ำ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของผลการสอบสวน
นายศุภณัฐยังระบุอีกว่า ตลอดกระบวนการจัดซื้อที่ผ่านมา มีข้อครหาหลายประเด็น ทั้งเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า การกำหนดราคากลาง และขั้นตอนการจัดหาที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม ผลสอบของคณะกรรมการกลับสรุปว่าเป็นเพียงความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ทั้งนี้ นายศุภณัฐ ยืนยันว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป พร้อมระบุว่า การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรมีเงื่อนไขเรื่องเวลา และประชาชนมีสิทธิได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนต่อกรณีที่เกิดขึ้น
News1 รายงาน