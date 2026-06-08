"รู้ทันก่อนเสียรู้!" ตำรวจไซเบอร์ บก.สอท.4 เดินหน้าโครงการ Cyber C.A.T. สร้างภูมิคุ้มกันออนไลน์แก่เยาวชนเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 (ผบก.สอท.4) โดย พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 และโฆษก บก.สอท.4 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ Cyber C.A.T. (Cyber Crime Awareness Team) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ให้แก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน อาทิ การหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การหลอกให้ลงทุน การซื้อขายสินค้าออนไลน์ปลอม การหลอกให้เปิดบัญชีม้า รวมถึงการใช้ลิงก์และ SMS ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ต.อ.นรวัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิด จึงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไซเบอร์ หรืออาจถูกชักชวนให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยไม่รู้เท่าทัน เช่น การรับจ้างเปิดบัญชีม้า การให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและมีความผิดตามกฎหมายได้
โครงการ Cyber C.A.T. จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันสื่อ และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
นอกจากนี้ บก.สอท.4 ยังได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมเป็น “อาสาสมัครเยาวชนไซเบอร์” เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง
บก.สอท.4 ขอฝากถึงผู้ปกครองและเยาวชนทุกคน ให้ตระหนักถึงภัยออนไลน์ที่มีการพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา และยึดหลัก “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรืออาจเข้าข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ สามารถปรึกษาหรือแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
“รู้ทันกลโกง ไม่หลงเชื่อ ไม่สูญเงิน” คือเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนไทยปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ในโลกดิจิทัล