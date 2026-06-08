สื่อมาเลเซียวิจารณ์เหตุรุนแรงชายแดนใต้ ชี้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ขัดหลักศาสนา

สื่อมาเลย์เดือด! ประณาม BRN กลางหน้าหนึ่ง
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังคงได้รับความสนใจจากสื่อในต่างประเทศ ล่าสุด สื่อภาษามลายูในประเทศมาเลเซียได้เผยแพร่บทความวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาต่อแนวคิดที่ใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์
บทความดังกล่าวเผยแพร่โดย Utusan Melayu Plus เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยเนื้อหาได้หยิบยกกรณีการเสียชีวิตของครูหญิงในจังหวัดปัตตานีขึ้นมาสะท้อนต่อสังคม พร้อมตั้งคำถามว่า ผู้บริสุทธิ์เหล่านี้มีความผิดอะไร และเหตุใดการสูญเสียของประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจึงยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือบทความดังกล่าวไม่ได้มองเหตุการณ์ในมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ยังตั้งคำถามในมิติทางศาสนาและศีลธรรม โดยชี้ให้เห็นว่าการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถนำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาใช้อ้างอิงเพื่อสร้างความชอบธรรมได้ เนื่องจากหลักการอิสลามให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์ และห้ามการละเมิดต่อผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสู้รบ
หลายฝ่ายมองว่า การที่สื่อมลายูจากประเทศเพื่อนบ้านออกมาตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้สร้างความสะเทือนใจเฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกของชาวมุสลิมในภูมิภาคที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
บทความยังสะท้อนมุมมองว่า การกระทำที่มุ่งเป้าไปยังผู้บริสุทธิ์ไม่ควรถูกนำไปเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับหลักการทางศาสนา เนื่องจากขัดต่อคุณธรรมพื้นฐานและหลักคำสอนที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม ความเมตตา และคุณค่าของชีวิตมนุษย์
หลังบทความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้ทั้งในไทยและมาเลเซีย โดยมีการนำมาแชร์ต่อในวงกว้าง พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันยุติความสูญเสียที่เกิดกับประชาชนผู้บริสุทธิ์
News1 รายงาน