ชาวบ้านหาดในหานร้องเรียน กลุ่มต่างชาตินัดรวมตัวริมชายหาดยามค่ำคืน

หวั่นซ้ำรอยพะงัน! ฝรั่งนัดรวมตัวหาดในหาน
ภูเก็ต – ชาวบ้านในพื้นที่หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังพบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติจำนวนมากนัดรวมตัวกันบริเวณชายหาดในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ โดยมีการจุดไฟ ตีกลอง เล่นดนตรี ร้องรำทำเพลง และส่งเสียงดังจนสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่
ผู้ร้องเรียนระบุว่า กิจกรรมลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และมีการนัดหมายผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสมทบ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งมึนเมาตามที่มีการตั้งข้อสังเกตในโลกออนไลน์ แต่ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่า หากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับชาวต่างชาติ และส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในระยะยาว
เครดิต : Phuket Times ภูเก็ตไทม์
News1 รายงาน