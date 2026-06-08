ภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทย จับตาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล

ภท. เหมือนท้าทายทักษิณ! รวมหัวถอดชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พท.
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มร้อนแรงอีกครั้ง หลังพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนรายชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย จนเกิดกระแสวิเคราะห์ในวงการการเมืองว่า อาจเป็นสัญญาณสะท้อนรอยร้าวบางประการภายในพรรคร่วมรัฐบาล หรือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังแกนนำพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณ ชินวัตร
นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สาเหตุสำคัญอาจมาจากการที่พรรคภูมิใจไทยมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเอง ซึ่งได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาไว้ก่อนแล้ว การคงรายชื่อสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยไว้พร้อมกัน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในจุดยืนของพรรค จึงมีการตัดสินใจถอนรายชื่อออกในที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะถูกจับตามองอย่างมาก แต่หลายฝ่ายยังเชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะสั้น เนื่องจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลยังคงมีการหารือและประสานงานกันตามปกติ โดยเฉพาะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมกำลังจับตาบทบาททางการเมืองของนายทักษิณ ชินวัตร หลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ และมีการวิเคราะห์กันว่า ในอนาคตอาจมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น แม้อาจไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะอย่างชัดเจนก็ตาม
ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองมองว่า ความเคลื่อนไหวเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ อาจเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งยังคงเป็นสองพรรคหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิเคราะห์ ยังไม่มีสัญญาณว่าพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายใดพร้อมเผชิญการเลือกตั้งใหม่ในเวลานี้ ทำให้แนวโน้มของการประคับประคองความสัมพันธ์ทางการเมืองและเดินหน้าร่วมรัฐบาลต่อไป ยังคงมีความเป็นไปได้สูง
อ้างอิง : รายการตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว โดยคุณวาสนา นาน่วม สถานีข่าว News1
News1 รายงาน