กรมที่ดินแจงคดีเขากระโดง ชี้ยังเพิกถอนโฉนด 995 แปลงไม่ได้

กรมที่ดินโต้กลับ! ยันทำตามคำสั่งศาลคดีเขากระโดง ชี้ยังเพิกถอนโฉนด 995 แปลงไม่ได้
กรมที่ดินออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลมีคำพิพากษาหลายคดีให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่กรมที่ดินยังไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิในพื้นที่ทั้งหมด
กรมที่ดินระบุว่า ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลฎีกา ครบถ้วนแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดี โดยได้ยกเลิกคำขอออกโฉนดและเพิกถอนเอกสารสิทธิตามที่ศาลมีคำพิพากษา
อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินยืนยันว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ไม่สามารถนำไปใช้กับที่ดินทุกแปลงในพื้นที่เขากระโดงกว่า 5,000 ไร่ได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากที่ดินแต่ละแปลงมีข้อเท็จจริงและที่มาของสิทธิแตกต่างกัน เจ้าของที่ดินแต่ละรายจึงต้องมีโอกาสต่อสู้คดีเพื่อปกป้องสิทธิของตน
นอกจากนี้ กรมที่ดินยังอ้างถึงผลการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งระบุว่า พยานหลักฐานที่การรถไฟฯ นำเสนอ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าที่ดินเอกชนจำนวน 995 แปลง ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิดังกล่าว
กรมที่ดินยังเปิดเผยว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เขากระโดงรวม 24 คดี ครอบคลุมที่ดิน 108 แปลงต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทส่งให้ศาลประกอบการวินิจฉัยแล้ว
พร้อมย้ำว่า หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา กรมที่ดินจะดำเนินการตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน