พิพัฒน์ศึกษาสร้างอุโมงค์เชื่อมสงขลา-สตูล ลดระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร

พิพัฒน์เดินหน้าเมกะโปรเจกต์! ศึกษาเจาะอุโมงค์ภูเขา เชื่อม 2 จังหวัดใต้ ท่ามกลางข้อกังขาความคุ้มค่า
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดแนวคิดศึกษาความเป็นไปได้ในการเจาะอุโมงค์ทะลุแนวภูเขา บริเวณบาโรย-ทุ่งตำเสา เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล โดยระบุว่าหากโครงการสามารถดำเนินการได้ จะช่วยลดระยะทางการเดินทางได้ไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จมาหลายปี แต่ยังมีบางช่วงที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านพื้นที่ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ ทำให้กรมทางหลวงต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อย่างละเอียด หากผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย ก็จะสามารถพัฒนาอุโมงค์เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสตูลได้
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางภาคส่วน เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากยังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ค่าครองชีพสูง และกำลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้มีคำถามถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อกังวลจากภาคประชาชนและองค์กรภาคเอกชนบางส่วนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมไทยยังคงตั้งคำถามต่อปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายกรณีที่ผ่านมา จึงมีเสียงเรียกร้องให้ทุกขั้นตอนของโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยังไม่มีการอนุมัติก่อสร้างอย่างเป็นทางการ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอีกหลายขั้นตอนต่อไป
News1 รายงาน