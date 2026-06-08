แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์ เตือนเฝ้าระวังสึนามิหลายประเทศ

แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์! เตือนสึนามิหลายประเทศ เฝ้าระวังอินโดนีเซีย-ญี่ปุ่น
เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูด บริเวณภูมิภาคมินดาเนา (Mindanao) ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและญี่ปุ่น
รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 07.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองเจเนอรัลซานโตส (General Santos) ในจังหวัดซารังกานี (Sarangani) และมีความลึกประมาณ 35 กิโลเมตรจากระดับพื้นดิน
ด้านสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ (Phivolcs) ได้ออกประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งให้ติดตามข้อมูลจากทางการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิจากแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้
ขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านภัยพิบัติของหลายประเทศในภูมิภาคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นสึนามิและแรงสั่นสะเทือนที่แผ่กระจายออกไปในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงข้อมูลจาก Ayman Mat
News1 รายงาน