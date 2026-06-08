ซัดกันกลางหมู่บ้าน ลูกบ้านปะทะผู้ใหญ่บ้านเดือด ตำรวจเรียกสอบทั้งสองฝ่าย

ซัดกันกลางหมู่บ้าน! ลูกบ้านปะทะผู้ใหญ่บ้านเดือด ตำรวจเตรียมเรียกสอบทั้งสองฝ่าย
ระยอง - เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างลูกบ้านกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จนกลายเป็นเหตุชกต่อยกันต่อหน้าชาวบ้าน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากความไม่พอใจเกี่ยวกับการดูแลและบริหารจัดการงานส่วนรวมภายในหมู่บ้าน โดยลูกบ้านรายหนึ่งได้เข้าไปพูดคุยสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่บรรยากาศจะเริ่มตึงเครียดและบานปลายกลายเป็นการใช้กำลังเข้าทำร้ายร่างกายกัน
มีรายงานว่าระหว่างเกิดเหตุ ผู้ใหญ่บ้านพยายามควบคุมอารมณ์ในช่วงแรก แต่หลังถูกทำร้ายร่างกายก็เกิดการตอบโต้กลับ จนเกิดเหตุชุลมุนต่อหน้าชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าว โดยหลายคนต้องรีบเข้าห้ามปราม เนื่องจากเกรงว่าสถานการณ์จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าในระหว่างเหตุชุลมุน อาวุธปืนที่ผู้ใหญ่บ้านพกติดตัวมาด้วยได้หล่นลงบนพื้น ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันกังวล และเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุบานปลาย
หลังเกิดเหตุ ทั้งลูกบ้านและผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเตรียมเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยหลายคนมองว่าความขัดแย้งภายในชุมชนควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยและกระบวนการตามกฎหมาย มากกว่าการใช้ความรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่มีใครคาดคิด
ทั้งนี้ คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังไม่มีการสรุปความผิดของฝ่ายใดอย่างเป็นทางการ โดยต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
News1 รายงาน